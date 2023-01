A megyei könyvtárnak otthont adó Deák téri épület és az Apáczai VMK-ban működő tagkönyvtár feladatköre, olvasótábora azonban nem maradt magára. A Keresztury VMK-ban működő József Attila Városi Tagkönyvtárban ugyanis a többi intézményegység könyvtárosaival együtt mindent megtesznek, hogy az olvasó lehetőség szerint alig érezzen valamit az átmeneti korlátozásokból.

Hogyan csinálják? Erről kérdeztük Kiss Gábort, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóját és helyettesét, Tóth Renátát.

– Igyekeztünk megőrizni a teljes szolgáltatási palettát, addig is, amíg március végén visszatérhetnek a dolgok a régi kerékvágásba – mondja az igazgató. – A landorhegyi helyszínen személyesen is elérhetők vagyunk, de az úgynevezett kölcsönző átvételi pontokon meghatározott időszakban, a Deák téri és az Apáczai téri épületben is; továbbá minden egység külön mobiltelefonon hívható. A Deák téren kedden, pénteken és szombaton fogadjuk a kölcsönzőket, az Apáczai könyvtárában pedig kedden és csütörtökön. Minderről a honlapunkon lehet tájékozódni. A tapasztalatokat a járvány idején gyűjtöttük, a munkametódus ügyében is sokat tanultunk abban az időszakban.

Kiss Gábor és Tóth Renáta a megyei könyvtár igazgatója és helyettese

Fotós: Arany Horváth Zsuzsa / Zalai Hírlap

A Deák téri épületet a spórolás ellenére temperálják, mivel ott működik a város iskoláit, közgyűjteményeit internettel ellátó óriási szerverközpont.

– Hogyan zajlik a kölcsönzés?

– A városi tagkönyvtárban teljesen zavartalanul, sőt, az egyesített adatbázis jóvoltából azok a kötetek is kölcsönözhetők, amik esetleg csak a másik helyszíneken találhatók meg; 1-2 nap várakozás után átvehetik azokat a József Attila Városi Tagkönyvtárban.

A kedvelt helyben olvasás az olvasóterem korlátozottsága miatt kicsit nehézkesebb, de még az is megoldható.

– Az olvasók megértőek?

– Türelmesek, elfogadják a helyzetet, jó érzés, hogy nem szakadnak el tőlünk, a Landorhegyi úti épületben is keresik a megyei könyvtár munkatársait – tájékoztat Tóth Renáta. – Havonta készítünk összesítést, hogy lássuk a forgalmi adatokat, a legutóbbiból látszik, hogy a Deák téri átvételi ponton 420 fő fordult meg egy hét alatt, de összességében a teljes intézményi könyvforgalom 9557 kötetnyi volt ezidő alatt, ebből 3076 új kölcsönzés volt. Január 9-14. között 2043 olvasót szolgáltunk ki. Látható, hogy igény van ránk, ráadásul nemcsak a könyvekre, hanem a beszélgetésekre, velünk és az olvasótársakkal is.

A gyerekkönyvtári szolgáltatást, az ottani foglalkozásokat, a diákokkal, óvodásokkal és a pedagógusokkal hosszú évek alatt kialakított családias kapcsolatot is őrzi a könyvtárosok közössége: ezidő alatt ők maguk járnak ki az osztályokhoz, nemcsak a városban, hanem a környező községekbe is.

– A gyerekek olvasóvá nevelése nagy érték számunkra, ha kreatív megoldásokat igényel, hogy ne szakadjon meg ez a folyamat, akkor igyekszünk leleményesek lenni – mondja a helyettes vezető.

A kistelepüléseket ellátó hálózatot is zökkenőmentesen működtetik a megyei könyvtár munkatársai, a községi könyvtárak a nehezebb időkben is számíthatnak rájuk.

A közönségprogramok, az író-olvasó találkozók már nehezebben, de többségében megvalósulnak. A helyszűke miatt néhány rendezvényt átütemeztek a tavaszi időszakra, de a megszokott, hagyományos, kedvelt események (Örömkör, Megmutatom magam, Lokálpatrióta klub rendezvényei) nem maradnak el. Az online kapcsolattartás lehetőségét is kihasználják, a Tappancs barkácsműhely például ekképp zajlik. Meghirdették a József Attila szavalóversenyt, a Keresztury Szavalógála későbbre csúszik. Meglepetéssel készülnek a februári magyar széppróza napjára. Névadójuk, Deák Ferenc pedig 220 éve, 1803-ban született, ezt az ünnepet is szeretnék megülni a könyvtárosok.

– Mindig minden helyzet arra való, hogy tanuljunk belőle, előre nézzünk, hasznosítsuk az ötleteinket, tapasztalatainkat – zárta szavait Kiss Gábor.