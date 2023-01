- Petőfi Sándor nem csak a magyar szívnek kedves, idegen országok idegen nyelvű állampolgárai is csodálattal olvassák munkásságát - kezdte beszédét a szónok. - Magyarsága, hazaszeretete, a magyar nemzetben való hite az a varázs, amelyet közönségére gyakorol. Ahogy Eötvös József írta róla: legkisebb műve is a nemzetiség bélyegét hordja magán, ez az az ok, amiért nemcsak mint sok költőnél szavai, de az érzés is minden magyar által éltetik, melyet dalaiban kifejez. Én ma itt Petőfi születésnapján a költő hitéből merítve a biztos nemzeti jövőt szeretném láttatni. Annak lehetőségét, hogy a jelenben történő elferdített világrendben mégis van jövőképe az igaz nemzeti értékeknek. Nyilván a világot nem ma fogjuk megváltani, a mai szemetet nem ma fogjuk kisöpörni, de ma is tehetünk azért, hogy a fejekben az erkölcsi norma javuljon, az értékrendek tisztuljanak, és erre ma nincs jobb példa, mint Petőfi Sándor. Most, mikor hazánkban magyarnak mondják magukat azok, akik az ország ellen fordulnak és idegen érdekeknek kívánnak megfelelni, feláldozván nemzeti értékeinket, tükör legyen Petőfi gondolata: "Nem cseng a kard, nem dörg az ágyú, A rozsda-álom lepte meg; De tart a harc... a kard, s az ágyú helyett most eszmék küzdenek." És jól küzdünk! Petőfi ma büszkén nézne kormányunkra. Álljuk a sarat minden hazánkba betörni akaró változással szemben, ami a keresztény és a magyar értékeinket eltaposni hivatott. Most a mi felelősségünk, hogy azokat, akik politikai szerepbe bújtatott hazaárulóként országunkban és városunkban garázdálkodnak, ne hagyjuk érvényesülni! Gyermekeink és unokáink jövője múlik azon, hogy tudunk-e Petőfik lenni, hogy tettekkel vagyunk-e képesek védeni hazánkat és megvan-e bennünk az az elhivatott, tántoríthatatlan akarat, amely mindenek elé helyezi magyarságunkat, annak védelmét.

Ezután az emlékezők helyeztek el mécseseket a szobornál, köztük Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Balogh László, a város polgármestere.