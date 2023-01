Ezekről az intézmény igazgatója, Baráth Adrien beszélt. Elmondta: februárban, a tavalyi év sikerén felbuzdulva ismét farsangi vidám napokat tart az iskola. A három napos rendezvény közösségteremtő program is, hiszen a járvány negatívan befolyásolta a diákok kapcsolatrendszerét, szükség van a közös élményekre, programokra. Márciusban Johann Sebastian Bach zeneszerző születésnapjához kapcsolódóan az országos szervezésű Bach Mindenkinek Fesztiválhoz csatlakozva koncerttel kedveskednek a közönségüknek. Ez egyben a tehetségnaphoz is kötődik, sőt jótékonysági rendezvény is, hiszen a befolyt bevételből a Magyar Gyermekmentő Alapítványt támogatják a szervezők.

- Több évnyi szünet után áprilisban végre megtarthatjuk a XVI. Területi négykezes zongoraversenyt - fogalmazott az igazgató. - A program előtérbe helyezi a közös zenélést, a társas muzsikálást. A kamarazene, mint alkotó munka segíti a tehetséges diákjainkat a szakmai fejlődésben, ezen felül még fejleszti előadóképességüket. Egyben lehetőséget teremt arra is, hogy a versenyző fiatalok és a felkészítő tanárok megismerhessék egymás munkáját. Itt nem állunk meg Kis zeneszerző címmel szintén ugyanebben a hónapban immár negyedik alkalommal tartjuk meg az országosan is egyedülálló, kreatív alkotóversenyt. Szintén áprilisban izgalmas programnak ígérkezik a balett est, melyen az iskola klasszikus balettosai mutatják be tudásukat a jól betanult koreográfiájukat. A mozgás öröme, a balettozás, a tánc szépsége egyre több fiatalt bűvöl el. Ezen felül a képzőművészek online kiállítására is a tavaszi időszakban kerülhet sor, hiszen a tanév során összegyűlt alkotások, munkák az alapjai ennek a tárlatnak.

Szintén tavasszal tervezik testvérvárosuk zeneiskolájával, az osztrák gleisdorfi iskolával közös programjukat egy tanári koncert keretében. Ez a kezdeményezés egy régi kapcsolat újjáélesztése is lesz, hiszen az ottani zenetanárokkal jó kapcsolatot ápolt a kanizsai zeneiskola.