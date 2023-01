– A novella az én és a társaim háború alatti élményeiről szól. Nyolcéves voltam a háború végén, érdeklődő, a történelmet szerető kisfiúként éltem az életem. – A történet megírására az ösztönzött –folytatta Frankovics Tibor –, hogy egy ismerősöm lánya a soproni egyetemen a szakdolgozatához keresett visszaemlékezéseket a második világháború alatti gyermeksorsokról, s tudták, hogy én ezt átéltem, megkértek, segítsek nekik a visszaemlékezéseimmel. Mint az akkori gyerekek, én is mezítláb futkostam nyáron, ki kellett venni a részemet a család dolgaiból, állatokat etettem, ágat vágtam, s 1945-ben a háború is megérintett.

Az irodalmi pályázat díjnyertes oklevelével

Fotós: Győrffy István

Elmeséli, hogy a húsvét előtti estén összegyűltek a haranglábnál, s azt kérdezték a felnőttektől, hogy milyenek az oroszok, mert hamarosan itt lesznek. Volt, aki azt mondta, éppen olyanok, mint a magyar katonák, de voltak, akik ijesztgettek, rémítgettek. Szarvas ördögöknek írták le őket, akik mindenkit megölnek, a gyerekeket a szarvukkal öklelik fel, akik ebbe bele is halhatnak. Másnap délelőtt három lovas katona vágtatott végig a falun, németeket kereső kozákok voltak. A falu végén megálltak a gyerekcsapatnál, kiterítettek egy katonai térképet és kérték, ki-ki mutassa meg, hol lakik, majd megsimogatták a gyerekek fejét és elmentek. A magyar katonai parancsnok előtte minden lovat és szekeret összeszedett a faluban, hogy ezekre pakolják fel a menekülő magyar tisztek családjának holmijait, s mivel már több ló nem volt, egy ökrös szekeret is előállíttattak, s Tibor édesapjára is ráparancsoltak, hogy kisérje el a fogatot Zalalövőre, a menekülők gyűjtőpontjára. Nagy volt a zsúfoltság, a német katonai járművek leszorították az útról a szekereket, az ökrös fogat is árokba borult. Tibor édesapja úgy gondolta, ennek nem lesz jó vége, gyalog indult el a mezőkön, erdőkön át haza, Kispáliba. Tibor éppen akkor ért haza a kozákokkal való találkozásról, amikor a mezők felől az édesapja is megérkezett, nagy volt öröm, amikor összetalálkoztak…

Kilátás a falura kertből

Fotós: Győrffy István

– Annak idején királyság volt Magyarországon, ekkor, 1938-ban építették az iskolakápolnát, a munkálatokban apám is részt vett. Az iskolateremben, 1-8. osztályig, együtt volt az oktatás, 1949-ig az elemit itt jártuk, majd 1950-ben létrehozták az általános iskolát, ami Kispáliban nem volt önálló. A nagykutasi körzeti iskolához tartoztunk, a felsőtagozatot már ott jártam ki – mondja Tibor, aki felnőttként, a sorkatonai szolgálat után a községi tanácsi közigazgatásban dolgozott: Hagyárosböröndön, Zalatárnokon, Zalalövőn volt tanácstitkár, majd a rendszerváltást követően Zalaszentiván, Alibánfa, Pethőhenye és Zalaszentlőrinc körjegyzőjeként 2001-ben ment nyugdíjba. 1996-ban Göncz Árpádtól megkapta a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét, 2004-ben pedig a megyei közgyűlés a közigazgatásban végzett több évtizedes lelkiismeretes, a közösség érdekeit mindig szem előtt tartó munkájáért Zala megye Közigatásért díjban részesítette.

A kis erdei pihenő, ahol Tibor naponta tornázni szokott

Fotós: Győrffy István

– Negyvenhat évig dolgoztam a közigaztásban. Hogy mit szerettem benne? Az embereket szolgálni, akin tudtam, segítettem, az volt az elvem, hogy aki hivatalos ügyekben beteszi a lábát a hivatalba, az üres marékkal ne távozzon onnét. A munkatársaimat is arra ösztökéltem, hogy mindenkit meg kell becsülni, csak így lehet megteremtenünk a tiszteletet visszafelé, és ez a hozzáállás nekem bejött. Nem haragosokat gyűjtöttem, nem ellenségeskedést szítottam, hanem a megoldások embere voltam. Hagytam az embereket dolgozni, minden ügyintézőt, aki megakadt a munkában, arra kértem, hogy a csoportján belül, a közvetlen vezetőjével oldják meg a feladatokat, s csak ha elakadnak, akkor jöjjenek hozzám, hogy hármasban legyünk úrrá a nehézségeken – mondja Frankovics Tibor, s egy kis könyvet mutat meg, amelyben a családjuk történetét dolgozta fel.

Frankovics Tibor a Visszaemlékezéseim kötettel

Fotós: Győrffy István

– Kikutattam, s 1751-től 2014-ig vezetve megírtam a családfánkat. Két évig a levéltárban böngésztem az ottani anyagokat. Kispáliban születtem 1937-ben, s az elődeim is mind kispáliak voltak apai és anyai ágon is. Hat holdon lakott az egész família, az öt porta egymás mellett egy fél utcasort tett ki a fölső faluvégen. Sajnos az öregek mind kihaltak, a leszármazottjaik a nagy városba költözés áldozatai lettek, egyetlen kispáli házban sem lakik most Frankovics leszármazott. A legutolsó Frankovics Miklós volt, de ő is meghalt már, az ő háza megvan még, de üresen áll. A Frankovicsok megbecsült emberek voltak Kispáliban, például Frankovics Zsigmond a háború alatt a község bírója volt, az ő testvérének a fia, az András pedig a rendszerváltást követően, három cikluson át volt polgármester a faluban, de ő is meghalt már.

Tibor a famegmunkáló szerszámok szenvedélyes gyűjtője

Fotós: Győrffy István

A Visszaemlékezéseim kötetet a fiai, Tibor, aki a Magyar Nemzeti Múzeum főosztályvezetője, Krisztián, aki mélyépítő tervezőmérnök, és menye, dr. Kvassay Judit régész segítette elkészíteni. A tartalomban a szülőfalu bemutatása, a községi tanácsi közigatásban eltöltött évek, a nyugdíjas időszak emlékei, a Frankovics családfa, a gyermeksors novella a nyertes oklevéllel szerepel. Tibornak van még egy lánya, aki Pécsett az egészségügyben dolgozik, valamint három unokája teszi teljessé az életét.

A megyei közgyűlés Zala Megyei Közigazgatásért oklevele

Fotós: Győrffy István

– Március 16-án leszek 85 éves. Jól megvagyok, autót vezetek, ami még nem okoz gondot. Minden szélsőségtől tartózkodok, nem iszok, nem dohányzok, kábítószert sem szedek, igyekszek pozitív módon élni, a szellemi és a fizikai tornát gyakorolni. Ez azt jelenti, hogy mindennap tornászok a telkemen lévő kis fenyvesben, máig le tudok guggolni egymás után hússzor, így a járóképességemet megőriztem és jól is látok. 2005-ben megválasztottak a nemesapáti nyugdíjas egyesület elnökének, amit 2014-ig töltöttem be. Most, mivel az előbbi már megszűnt, a zalaszentiváni nyugdíjas közösség munkájába veszek részt, hiszen ott is otthon vagyok. Nem unatkozom, például famegmunkáló szerszámokat gyűjtök, mindig akad valamilyen feladat, amit el kell végezni és ez élteti az embert – mondja Tibor.