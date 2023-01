Az I. Hegyháthodászi Hódfesztiválnak a község szabadidőközpontja ad helyet. Az agrárminisztérium támogatásával megvalósuló program – amely helyi termékbemutatót és vásárt is magába foglal – 11 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitóval, ezen Kercsmár Kálmán polgármester és V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszteri biztos, az esemény fővédnöke mond beszédet. Ezt előadások követik, dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész-muzeológus a település történetéről, Szekeres Zsófia, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa a hódokról beszél. Közben a gasztronómiai programok is elkezdődnek, Horváth Tamás, a Hodászi Pálinkafőzde Kft. ügyvezetője kóstolóval egybekötött előadást tart a helyi pálinkafőzdéről, míg Prohászka Béla Venesz-díjas olimpiai aranyérmes mesterszakács, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje ugyancsak kóstolóval színesítve a hód gasztronómiáját mutatja be.

13 órakor kezdődnek a gyermekprogramok, az Együtt Nádasdért Egyesület kézműves foglalkozást tart, az Őrálló Alapítvány pedig hagyományőrző játékokra hívja az érdeklődőket. A délután folyamán kulturális bemutatók is lesznek, 13.40 órakor a Vas Megyei Vadászkürt Egyesület tagjai lépnek színpadra, majd a Héttorony Hangászok mutatják be XVI-XVII. századi zenét idéző összeállításukat. Műsort ad továbbá a KISZÖV Senior Táncegyüttes, a körmendi néptáncegyüttes, a dozmati regős csoport és a Ballantines zenekar, míg zárásként a Rio együttes szórakoztatja a közönséget.