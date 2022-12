Kádárné Szarvas Veronika számolt be a lányok sikeréről. Mint írta: a szabadkai versenyen Kádár Valentina 10 évesen a saját korcsoportjában lett 100/100 ponttal kategóriagyőztes. Tanára Dr. Domjánné Kiss Adél.

Kádár Viktória 13 évesen lett korcsoportgyőztes. Viktória a Zeneakadémia Rendkívüli Tehetségek Képzőjének hallgatója, Balázs János és Eckhardt Gábor tanítványa.

A verseny győztesei a szabadkai Városháza gyönyörű, patinás Dísztermében adtak koncertet. Mindkét lány nagy sikerrel szerepelt a gálakoncerten is.

Szintén decemberben hirdettek eredményt a WTPA (World Piano Teachers Assiciation) spanyol Nemzetközi Zongoraversenyen, ahol Kádár Viktória kategóriájában egyedüli magyarként vett részt, 3. helyezést ért el és különdíjat is kapott a versenyen játszott kortársművek közül a legjobb előadásért.

Viktória és Valentina Keszthelyen tanul általános iskolában, de zenei tanulmányaikat évek óta Budapesten folytatják: Valentina zeneiskolában, Viktória pedig 2. éve a Zeneakadémián. A fiatalok számos nemzetközi első helyezéssel, különdíjjal, belföldi és külföldi sikeres koncertekkel büszkélkedhetnek.