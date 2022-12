A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány és a Kanizsai Kulturális Központ által közösen szervezett koncert repertoárját ezúttal is jazz és swing örökzöldek, illetve közismert melódiák átdolgozásai adták, köztük a közelgő ünnepekre való tekintettel több karácsonyhoz vagy a téli időszakhoz kötődő dallammal. A lábsérüléssel bajlódó, s így a koncertet ülve vezénylő Vámos Béla által vezetett nagykanizsai zenekar szokásának megfelelően ezúttal is hívott vendégművészt, a dalok többségében a Bon-Bon együttes énekese, az Artisjus Zenei Alapítvány díját is elnyert Szolnoki Péter működött közre. Vele ennek okán többek között olyan slágereket adtak elő, mint a Gengszterdal, a Holnaptól, a Köszönöm, hogy vagy nekem vagy a Valami Amerika.