A tárlat megnyitóján elhangzott: így bár 16 éve dolgozik együtt a csoport a Zalaegerszegen élő népi iparművész, Török Eta szakmai irányítása mellett, de az említett okok miatt az idei a tizennegyedik tárlatuk. A mostani kiállításon elsősorban hetési motívumok dominálnak, ám mellette zalai, erdélyi szász, mezőségi, karádi és komádi mintákat is bemutattak a csoport tagjai. A kiállításon láthatóak azok a munkák is, amikkel az elmúlt időszakban két rangos díjat is elnyert a szakkör. Békéscsabán közös tevékenységüket ismerték el egy országos díjjal, Mezőkövesden, a Kissjankó Bori Országos Hímzőpályázaton pedig Fehér Andrea, a csoport egyik tagja kapott különdíjat hímzett mennyasszonyi ruhájáért. A tárlaton a hímzett párnák és terítők mellett horgolt terítőket is bemutattak a göntérházi lányok és asszonyok.