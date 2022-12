A formáció (benne az énekes és fuvolista Kardos Endre Bozi, a basszusgitáros Markó Tamás, valamint a gitáros Polgár Péter és Óvári Miklós) tavasszal állt össze újra, s azóta több koncerten túl van, hallható volt például a kapolcsi Művészetek Völgyében is. Itthon a Múzeumok Éjszakáján játszottak, de az igazi „hazatérés” most következik.

– Úgy érezzük, az újbóli egymásra találás után most vagyunk készen – fogalmazott Kardos Endre Bozi. – Eddig is elő tudtuk adni a régi dalokat, de most már mindenki készségszinten tudja a programot. Szükség volt erre az időre azért is, mert közben személyi változások is voltak a csapatban. A doboknál Radics Igor helyére Horváth Norbert került, illetve beszállt hozzánk a billentyűs Szili Péter. Ő vokalistaként is segíteni tud, ami azért fontos, mert én már a vezető szólamot éneklem, tehát a háttérből hiányzom.

Világegyetemisták-szelfi (balról): Kardos Endre Bozi, Óvári Miklós, Markó Tamás, Polgár Péter, Szili Péter, Horváth Norbert

Fotós: ZH

A csapat két új tagja zalaszentgróti, s az utóbbi időben a Világegyetemisták próbái is a kisvárosban zajlanak. A szombati koncert esetében pedig mondhatjuk: nyugat-magyarországi turné végén érkezik a megyeszékhelyre a csapat – csütörtökön szentgróti próba, péntek este koncert a szombathelyi Aréna Savariában, aztán szombaton a hazai fellépés.

A VMK-ban a kapunyitás este 8 órakor lesz, 21 órától a Magyarucca játszik, aztán következik a Világegyetemisták. Mindkét zenekar programja körülbelül egyórás.