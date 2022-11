A gyűjteményes kiállításon a gyerekek kérdezhettek a Zalaegerszeg díszpolgára címet is viselő szobrásztól, iskolai feladatuknak megfelelően pedig kiválasztották a szobrok közül a kedvencüket, amit a tanórai feldolgozás során elemeznek. Bősze Katalin lapunknak elmondta, a diákok szívesen járnak színházba, hangversenyre, tárlatra, de már cirkuszban is voltak. Szabolcs Péter érdeklődésünkre válaszolva jelezte, örül a tanulói látogatásnak, fontosnak tartja, hogy a gyerekek szabadon, saját befogadóképességük ritmusa szerint legyenek nyitottak a világra, benne a művészetre. Ő maga is szívesen tanított annak idején, külföldi galériákban, múzeumokban járva pedig tapasztalta, hogy kiállítási enteriőrökben rajzolhatnak, festhetnek a diákok, egyéni érdeklődésük irányítja a figyelmüket. Felvételünkön a baki iskolások egy csoportja a szobrok között Szabolcs Péterrel.