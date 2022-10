Mint bejegyzésében fogalmazott: a programsorozatot szervező Kvártélyház Kft. igazgatójával, Tompa Gáborral, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, illetve annak Kulturális Államtitkárságával többször is egyeztettek az elmúlt napokban.

„Ennek eredményeként örömmel tudok beszámolni arról, hogy a Kvártélyház udvarán szervezett nyári szabadtéri színházi programokat, előadásokat 2023-ban is meg tudjuk tartani, hiszen bár azok költsége 37 millió forint, sikerült 25 millió forint állami támogatást szerezni a 2023-as évadra, így az önkormányzatnak mindössze 12 millió forintot kell biztosítani, amit meg fogunk oldani a jövő évi költségvetésben” – közölte Balaicz Zoltán.

A városvezető emlékeztetett: január 1. után is nyitva marad a Hevesi Sándor Színház, a Griff Bábszínház, a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ és a József Attila Városi Könyvtár, valamint lesz idén Egerszegi Advent is.

Pillanatkép a Meseautó című előadásból

Forrás: Facebook/Balaicz Zoltán

Hozzátette: Európában egyre súlyosabb az energiaválság, ami 2023-ra kritikus szintet is elérhet, ez pedig számos településen okoz komoly gondot, hiszen többszörösére emelkednek az energiaköltségek. Zalaegerszegen az önkormányzati intézmények és cégek gáz- és áramszámlái 2023-ban a jelenlegi számítások szerint 6,6 milliárd forinttal növekednek.

A színházszerető közönség rendre megtöltötte a nézőteret

Forrás: Facebook/Balaicz Zoltán

„A bajt nem mi okoztuk, de nekünk kell megoldani. Ezért a többi városhoz hasonlóan mi is elkezdtük kidolgozni a takarékossági intézkedési terveket, valamint folyamatosan, naponta tárgyalunk minden önkormányzati intézményvezetővel és cégvezetővel. A megbeszélések korrekt hangnemben, a közös megoldások megtalálására és a kölcsönösen előnyös helyzetek kialakítására koncentrálva zajlanak, azt a fő célt szem előtt tartva, hogy mind az 1800 önkormányzati dolgozó állását megőrizzük és senkinek se szűnjön meg a munkahelye. Emellett befektetői és kormányzati tárgyalások is folynak, bízom benne, hogy ezek is hozzájárulnak majd a helyzet kezeléséhez és teljes megoldásához” – tájékoztatott Balaicz Zoltán, megjegyezve: amint új hírei vannak, beszámol azokról.