Pénteken délelőtt, az augusztus 20-i nemzeti ünnephez közeledve avatták fel a megyeszékhely köztéri képzőművészeti bronz alkotását, amely terrakottából készült, ám megrongálódott elődje helyére került.

Dr. Káldi Dávid, Garamvölgyi György, Balaicz Zoltán, dr. Gyimesi Endre és Szabolcs Péter az új domborművel



A sajtótájékoztatóval egybekötött ceremónia során Balaicz Zoltán polgármester idézte fel az előzményeket. A 2000-ben zajlott millenniumi események sorában Garamvölgyi György, a városi művelődési központ akkori igazgatója (korábban az Ady-iskola igazgatója, a megyei közgyűlés alelnöke és országgyűlési képviselő) javaslatára bízta meg a dr. Gyimesi Endre polgármester vezette város a Munkácsy-díjas szobrászművészt az államalapító király országépítő munkája előtt tisztelgő dombormű elkészítésével. Az alkotáson helyet kapott Gizella királyné, valamint egy idézet Szent István törvényeinek egyik cikkelyéből. A jelenlegi polgármester hangsúlyozta, a Zalaegerszeg díszpolgára, Szabolcs Péter alkotásai hozzájárulnak a nemzeti identitás erősítéséhez, de a zsánerszobrászat segítségével a hétköznapi életet is megjeleníti közkedvelt szobraival. Balaicz Zoltán szólt Zalaegerszeg Szent István-szobrairól is, s arról, hogy hamarosan avatják a városmakettet is.

Dr. Káldi Dávid, a városrész önkormányzati képviselője Szent Istvánnak az emberek közti egyetértésre felszólító intelmeit ajánlotta a jelenlévők figyelmébe, amely nem veszített aktualitásából.