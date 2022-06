Mint arra Czupi Gyula, a bibliotéka igazgatója felhívta a figyelmet: június 7-én, kedden 16.30-tól mutatják be a könyvtárban a Pék Pál breviárium című könyvet az Egy csészényi könyvtár program keretében, amikor is a vendégek akár egy csésze kávét is elkortyolhatnak a találkozó közben.

Június 8-án, szerdán 17 órától Nyáry Krisztián író, könyvkiadó, irodalomtörténész lesz a könyvheti programok vendége. Csütörtökön 16.30-kor Babati Csabával találkozhatnak az érdeklődők Divergens című könyve bemutatóján, június 13-án, 17 órától pedig újra kávézós találkozóra várják az irodalombarátokat Kondricz Péter Életmorzsák a reggeli kávé mellé című elbeszélés­kötetének bemutatóján.