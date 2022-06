A kvártélyház udvara vasárnaptól egy héten át estéről estére megtelik a nemrégiben tőlünk kicsit távolabb született legizgalmasabb színházi, zenei produkciókkal.

Elsőként június 26-án, vasárnap Másnap címmel Cseh Tamás és Csengey Dénes soha nem hallott dalai hangzanak fel Beck Zoltán és Szűcs Krisztián előadásában, a zenés est dramaturgja a költő fia, Csengey Balázs. A dalszövegek nagy része több mint harminc évet pihent a fiókban, a Cseh Tamás Archívumban őrzött hagyaték részeként dolgozták fel.

A Grecsó Krisztián Vera című regényéből készült színműben Grisnik Petra játssza a címszerepet, ő maga is állította színpadra

Forrás: Kvártélyház

Másnap este (június 27., hétfő) a Vera című monodráma kerül a kvártélyház színpadára. Grecsó Krisztián azonos című regényből Grisnik Petra a Kőszegi Várszínház számára készített színpadi adaptációt, amelyet ő maga ad elő Zalaegerszegen is.

A Kitolás – Apanevelés kezdőknek és haladóknak című, kedden, június 28-án következik a műsorrendben. Lengyel Tamás színművész önálló estje Szily László–Horváth János Antal szerzőpáros szövegét kelti életre. „Születésnapomra kaptam Szily László Kitolás című könyvét, ami azt mutatja be, milyen kihívásokkal kell szembenéznie egy férfinak, ha gyereke születik. Mivel akkor már javában készültem az apaszerepre, még aznap este elkezdtem olvasni a könyvet”, nyilatkozta a motivációról Lengyel Tamás.

Lengyel Tamás a Kitolás című monodrámát június 28-án adja elő

Forrás: Kvártélyház

Június 29-én, szerdán költemények lakják be a kvártélyházat a Kortárs-e a kortárs? – Mondj te is egy verset! című esten. Verseket népszerűsítő egyesület alapító-elnöke Takács Bence előadóművész, az egyesület havonta szervez Mondj Te is egy verset esteket, melyre mindenki vihet magával kedvenc költeményt. Június 30-án, csütörtökön a Válogatáskazi avagy a szomjas fiúk tolják a kakaót című produkciót láthatja a ZA-KO fesztivál közönsége az E-Mancik Színházi Manufaktúra előadásában. „Gyerekkori naplóik, levelezéseik, verseik, és felnőttként megfogalmazott reflexióik segítségével keresik a választ arra, hogy kik voltunk, vagyunk, és hogyan lettünk azok, akik” – így szól az előadás ismertetője. Az előadásban Tarr Judit, Dobra Mária, Sárközi-Nagy Ilona és Szirmai Melinda szerepel.

Ez évben emlékezünk Pilinszky János költőre, születésének 100. évfordulója alkalmából. A ZA-KO fesztiválon július 1-jén, pénteken a Veszprémi Petőfi Színház pódium-előadása tiszteleg az életmű előtt, a szereplők közt láthatjuk a rendezőt, a színház igazgatóját, Oberfrank Pált is.

Pilinszky 100 – Oberfrank Pál a verses összeállításban

Forrás: Kvártélyház

Július 2-án, szombaton Cserna-Szabó András A Pacal ideje című zenés gasztro abszurdja zárja a ZA-KO fesztivál idei programsorozatát. A Neptun Brigád előadását a 77 magyar pacal című könyv ihlette, a „nagyon szabadon elrugaszkodva” rendezett (Vass György) darabban Ficzere Bélát láthatja az egerszegi közönség. „Író vagyok, íróként érdekel a magyar gasztronómia múltja, elsősorban a konyha és az irodalom kapcsolata”, mondta a kötet megjelenésekor Cserna-Szabó András író, akit a Hévíz folyóirat korábbi szerkesztőjeként is ismerhet a zalai irodalomkedvelő.

A ZA-KO előadások esténként 20.30-kor kezdődnek.