Szűcs István igazgató arról számolhatott be, hogy 230 előadást tartottak – ötödét tájolva, tehát nem a Griffben –, mégpedig 24 ezer néző előtt, és ez a szám a koronavírus-járvány előtti évek nyolcvan százalékát jelenti. Szólt arról is, hogy bekapcsolódtak Lázár Ervin programba – ez az általános iskolások számára biztosít ingyenes előadásokat – Az égig érő fa, illetve a Széttáncolt cipellők című darabbal. Utóbbi produkcióról szólva Szűcs István elmondta, hogy tavaly augusztusban a partiumi magyar napokon Szatmárnémetiben felléptek vele. A sikert jelzi, hogy bérletes előadásra meghívást kaptak, ezért ősszel egy hétre Szatmárnémetibe költözik a Griff.

Az előadásokról szólva úgy fogalmazott, az évad teljesen új darabjának az Ilók, Mihók és más bolondságok volt tekinthető. A látványos, mozgalmas, többféle bábot felvonultató előadás három magyar népmesét fűzött össze. Az égig érő fa pedig rövid felújítópróba után került színre. Nemes Nagy Ágnes gyermekverseiből született a Hóesésben, amely novembertől márciusig volt műsorukon, és ezt a darabot a tatabányai Jászai Mari Színház meghívta tíz előadás erejéig. Klasszikus paravános kesztyűbábos előadásban került színre a Csalóka Péter. Az igazgató beszélt arról is, hogy lezajlott az Árgyélus királyfi próbája, ez pedig a zalaegerszegi Ecsedi Csenge egyetemi tanulmányait lezáró vizsgaelőadása lesz.

Az évadzáró társulati ülés ellenére még nyáron is munka vár a griffesekre, amint ez Szűcs István tájékoztatásából kitűnt. A kapolcsi Bondoró fesztiválon az Ilók, Mihókot mutatják be, és ez lesz látható a múzeumok éjszakáján is Zalaegerszegen. A Kis hableány pedig Kecskeméten kerül színre a magyarországi bábszínházak találkozóján, míg a Csalóka Péter előadása a veszprémi Kabóciádé programjába került be. Emellett a griffesek bekapcsolódnak a győri Győrkőcfesztiválba is.

A következő évad technikai előkészítése már megtörtént, és augusztus 22-én kezdődik a munka a Csipkerózsika próbáival, jelentette be az igazgató.

Szűcs István a hagyományukhoz illően a társulati ülésen átadta az évadban legtöbbet játszó színész címet, amit Szolnok Ágnes nyert el, ő 167 alkalommal lépett közönség elé. Szűcs István azt is elárulta: a társulat minden tagjáról elmondható, hogy az előadások legalább felében szerepelt. Személyi változást is bejelentett, e szerint Duna Orsolya a következő évben más színházban folytatja, de több előadásra is visszatér a Griffbe.

Az évadzárón Balaicz Zoltán polgármester köszönetet mondott a társulatnak az elmúlt két évben, a járvány idején tanúsított helytállásáért. Szólt a színház, illetve a színészház tervezett felújításáról is. Mint mondta, az utóbbi esetében megtörtént a közbeszerzési eljárás, egymilliárd forintos ajánlattal egy zalaegerszegi cég nyert. A finanszírozásról még nem született kormánydöntés, tette hozzá.