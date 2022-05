Zalaegerszegen évekkel ezelőtt rendezték meg az első lemezbörzét, ám a koronavírus-­járvány miatt az a sorozat kifulladt. Az egyik legismertebb zalai gyűjtő, Göncz Tamás ezt követően szervezte újjá a programot, s keresett neki egy tágasabb teret. A szombati rendezvény iránt óriási kereslet mutatkozott, gyakorlatilag folyamatosan jöttek érdeklődők, s szinte csak a vinylek között válogattak.

– Korábban én is CD-vásárló voltam, de mintegy hat éve már bakeliten gyűjtöm a kedvenc előadóim nagylemezeit – mondta az egyik vásárló, Joós István. – Most is találtam több olyan korongot, ami érdekel, egy AC/DC- és egy Rage Against The Machine-albumot, valamint néhány régi magyar kiadványt, Bikiniket, illetve P. Mobilt.