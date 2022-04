Csuja László korábban a Virágvölggyel tette le névjegyét, ám társrendezője, Nemes Anna itt debütált direktorként. A női testépítést középpontba állító sztori is az ő fejéből pattant ki, egyetemi évei alatt ő maga is testképzavarral küzdött. A Szelíd azonban ennél igyekszik mélyebbre ásni.

Edina (Csonka Eszter) profi testépítő, párjával, egyben edzőjével, Ádámmal (Túrós György) gőzerővel készülnek a világbajnokságra. A gondok akkor kezdődnek, amikor megvonják tőlük az anyagi támogatást, így hőseinknek gyorsan kell sok pénzt szerezniük. Edina súlyos döntésre szánja el magát. Eszkortlánynak áll, ugyanis akadnak olyan izomfetisiszták, akik súlyos összegeket fizetnek, hogy ilyen hölgyekkel lehessenek.

A téma figyelemfelkeltő, elvégre nem gyakran nyerhetünk ennyire részletes betekintést a test­építés viszontagságaiba. Azért is bátor húzás ez Nemeséktől, mert van egy alapvető előítéletesség az emberekben eme világgal szemben, főleg ha nőkről van szó. Miért teszi ezt magával, ez már nem is szép, elvesznek a női vonások, és így tovább, de a Szelíd remek érzékkel ábrázolja, hogy micsoda áldozatokat és elhivatottságot kíván ez az életmód. Az autentikus felütés ellenére akadnak párhuzamok néhány másik filmmel. A rendezőpáros nem titkoltan merített Darren Aronofsky A pankrátorából. Ezenfelül a 2012-es Teddy mackó című dán film ugrott még be, mely szintén egy testépítőről szól, akit édesanyja folyamatosan zsarol érzelmileg, magához láncolva ezzel a férfit. A közös pont itt a sport mellett az érzelmekben rejlik, ugyanis mindkét mű főszereplője egy szeretetéhes, elnyomott ember.

Nem újdonság, hogy a sikerig vezető út tele van nehézségekkel, így Edina tudja, mire vállalkozott. Ádám láthatóan szereti, ám legtöbbször egy darab szép húsként tekint rá, aminek az a funkciója, hogy a férfi újraélhesse az álmait. Az eszkortos alkalmak egyikén aztán történik valami, így elindul egy új szál, mely mélyítené a drámát. Ez biztatóan kezdődik, de nem sikerül kihozni a maximumot a benne rejlő potenciálból. A fő probléma, hogy a cselekmény, illetve a karaktervezetés nem elég egységes. Értjük, hogy Edina törődésre vágyik, de viselkedése, döntései ezt nem feltétlenül támasztják alá. Nem jön át, mennyire őrlődik a két életstílus között. Többször éreztem ellentmondást a főhős tetteiben, ezenfelül olyan alapvető következetlenségek és kérdések merülnek fel, melyek zavaróvá válnak egy idő után. Nem derülnek ki a pénzszerzés részletei, s a többnapos légyottoknak sincs következményük. Ezzel önmagában nem lenne baj, de a film realista, sőt, sok helyen dokumentarista vonalat követ, így egyáltalán nem lett volna baj, ha csak egy mondattal is, de megmagyarázzák ezeket a dolgokat.

A Szelíd ettől függetlenül nem rossz film, vannak erényei. Csonka Eszter és Túrós György nem hivatásos színész, mégis mindketten kiválóak a szerepükben. A téma erős, és azokat is beránthatja ez a világ, akiket hidegen hagy a testépítés. Érezni az alkotói szándékot, csak sajnos az alapanyagban több volt. Sportfilmként korrekt Nemesék munkája, s a drámai vonal is működhetne, ha következetesebb lenne a konfliktuskezelés, vagy épp mélyebb a karakterrajz. Így elsősorban egy érdekes és ambiciózus élményként marad meg a Szelíd.