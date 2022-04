Több korosztály számára, általános és középiskolásoknak hirdették meg a szereplési lehetőséget. Várták a képzőművészeti alkotásokat, az egyéni és a csoportos indulókat. Külön díjazták az általános iskolák alsó és felső tagozatos szereplőit, illetve az ifjúsági kategória indulóit.

A programot Horváth László polgármester nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy a tehetségkutatót a helyi identitás és kohézió erősítése program keretében szervezték meg. A város vezetője minden szereplőnek megköszönte a részvételt.

Az általános iskolák alsó tagozatosainak meghirdetett kategóriában hat versenyző nevezett, volt köztük szavaló, mesemondó, de énekes és hangszeres produkcióval is színpadra álltak. A csoportos indulók is hatan voltak, tőlük is láthatott-hallhatott a közönség hangszeres előadást, színjátékot és fanatic jump tornabemutatót. A felsősök egyéni kategóriájában hárman indultak, verssel, zongora- és gitárprodukcióval, mellettük négy csoportos táncelőadást értékelhetett a zsűri. Az ifjúsági korosztályban pedig egy egyéni és egy csoportos jelentkező volt, mindannyian ír sztepp tánckoreográfiával neveztek. Mellettük egy csapat versenyen kívül indult.

Az első helyi tehetségkutatón így összesen 22 produkció került színpadra. A szakmai zsűri értékelése alapján húszan kaptak arany minősítést – közülük négyen különdíjjal is gazdagodtak – és ketten ezüstöt.

Külön értékelték a képzőművészeti kategória legjobbjait. A felhívásra öt felsős és egy ifjúsági korosztályos alkotó jelentkezett. Pályamunkáikból kiállítás nyílt.

Közülük négyen bronz minősítéssel zárták a lenti tehetségkutatót, és kiosztott a zsűri egy ezüst, valamint egy arany minősítést.