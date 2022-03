Az öt fiú már 12 éves kora óta ismeri egymást, a szerencsés találkozás leendő énekesnőjükkel szülővárosukban, Székesfehérváron, a Kodolányi János Főiskola alkotóművész szakán történt, igaz, Jancsó Gábor eredetileg férfiénekesben gondolkodott…

– Persze nem bántuk meg, hogy Barbi mellett döntöttünk – tette hozzá nevetve a zenekar egyik frontembere. Ugyan demokrácia van a csapaton belül, de a döntéseknél Barbi az összefogó ember: kikéri a véleményeket és hozzáteszi a kreativitását. Ő a kapcsolattartónk a külvilággal, imád szerepelni és nagyon jók a kommunikációs képességei. A törékeny, kecses külső esetében igazán határozott egyéniséget takar.

Schoblocher Barbara igazán színpadra termett előadó

Forrás: Bálizs Zsuzsanna

A „Hozzánk idomult éjjel az ég” című hanghordozó nemcsak címében különleges. Az új album nem mindennapi helyszínen készült; a zenekar a tavalyi év szürreális, teljes bezártságot hozó időszakában közel két hónapot töltött összezárva Galyatetőn, a Mank Alkotóházban. Ennek a termékeny időintervallumnak az eredménye a legújabb Blahalouisiana nagylemez, melyen 12 dal szerepel, köztük az idei Fishing on Orfű fesztivál himnuszával. A rendkívül sokszínű album ötvözi a rock, pop és diszkófunk stílust, de egy dal erejéig a beatzenébe is belekóstolt a zenekar. Szerették volna új oldalukat is megmutatni, s ehhez új producerrel, Weil Andrással kezdtek el dolgozni, ám az is újításnak számít, hogy énekesnőjük, Barbi is írt szövegeket az új lemezre, sőt az egyik dalt teljes egészében neki köszönhetik.

– A „Ha itt maradsz” számomra igen kedves emlék, Galyatetőt idézi fel bennem, és visszaadja azt az alaphangulatot, amit akkor közösen átéltünk. Ez egy lágy countrys dal, ami elsőre összeállt – egyébként csodás napsütésben született a hegyen – idézte fel a különleges pillanatokat Barbi.

– Hogyan készült az album, milyen élmények értek titeket a Mátrában?

– Éjszakába nyúlóan dolgoztunk heteken át a hegyen, igazi közösség-összekovácsoló jellege volt a tábornak. Nagyon izgalmas volt az is, amikor az alkotóházból néztük az ablakon át a természet változásait, ahogy a télből kitavaszodott – ráláttunk az erdőre és az udvar százesztendős fáira is. Óriási adrenalinlöketet jelentett ez a közös alkotói folyamat, nagyon felpörögtünk közben. Hajnalban a teraszon csak úgy záporoztak az ötletek, általában hajnali ötig fent voltunk és aztán csak délben keltünk fel legkorábban – így aztán tényleg stílszerű az új album címe: Hozzánk idomult éjjel az ég – sorolta a nem mindennapi élményeket Barbi. – Nyaralás és „munkatábor” volt egyben ez az együtt töltött időszak, melynek során kimozdultunk a komfortzónánkból. Most pedig végre a hosszú próbafolyamat után jöhet a lemezbemutató: nagyon hosszú koncertet terveztünk, és alig várjuk a rajongókkal való találkozást az azt követő turnén is; kíváncsiak vagyunk, vajon hogy fogadja majd a közönség az újdonságokat a lemezről. Nyáron Zalában is fellépünk: az augusztus 13-i, gyenesdiási koncertünk már biztos pont a naptárban, de biztosan találkozhatnak még velünk a környéken több alkalommal is idén a minket kedvelők.

– Mennyire jött könnyen az ihlet ilyen különleges körülmények között?

– Az újfajta alkotói folyamat során akadtak nagyon gyorsan megszülető szerzemények, ilyen például az „Ott van a nap”, amihez mindenki hozzátette az ötleteit. A Balatonnál forgatott videóklippel együtt pedig egy könnyed, vidám dal készült el. Ennek ellentéte az orfűi fesztiválhimnusz, a „Szívemet kitépted” című sláger. Ezt sokáig „cincálgattuk”, sokat kísérletezgettünk vele, többször újragyúrtuk, amíg a kívánt eredmény meg nem született. A sokadik felvétel után végre eljött a pillanat, amikor úgy éreztük, ez már az „olyan” változat – avatott be bennünket az alkotási folyamatba a zenekar basszusgitárosa.

Az énekesnő és a zenekar billentyűse, Pénzes Máté

Forrás: Bálizs Zsuzsanna

Dalaik magyar nyelvű szövegeit Szajkó András gitáros írja, míg az angol dalokért Mózer Lászó gitáros felel.

– Az angol nyelvű dalok prozódiája sokkal érdekesebb, jobban lehet velük játszani. Gördülékenyebbek, így ez izgalmasabb terep számomra – vallja Schoblocher Barbara. – Magyarul viszont egyértelműen a dalok üzenete, mondanivalója a lényeg – nyilván a fülbemászó dallamok mellett. Szerencsére mindkét srác remek szövegeket ír számunkra.

– Mennyire hiányzott a színpad, a fellépések és a buli számotokra az online világ idején?

– Nagyon nehéz volt a bezártság, ennek kompenzálására sokat sétáltunk, s eközben rengeteg ötlet merült fel az új album kapcsán. Sokáig a zenekari tagokkal is csak online megbeszélések lehettek, úgyhogy ki voltunk éhezve a személyes találkozásokra is. Az idei fesztiválszezont pedig úgy várjuk, mint a kisgyerekek a karácsonyt; végre nagyszínpadokon is bemutathatjuk a negyedik lemezünket! Persze a külföldi fellépőkre is ki vagyunk már éhezve a Szigeten: Barbi Dua Lipa, valamint a Kings of Leon koncertjét várja nagyon, jómagam pedig az Arctic Monkeysra vagyok élőben is roppant kíváncsi, akik az új album hangszerelésére is hatással voltak – mesélte Jancsó Gábor.

Az énekesnő a Covid-helyzet miatti bezártság idején nagy fába vágta a fejszéjét: gimná­ziumi élményeit felelevenítve úgy döntött, hogy emelt szintű érettségit tesz történelemből.

– Amikor végeztem a középiskolában, még nem kellett emelt szintű vizsga a felvételihez, most viszont már igen. 10 év alatt sokféle lelki folyamaton megy át az ember, időközben érdekelni kezdett a pszichológia. Rájöttem, hogy nem áll tőlem távol, hogy emberek kínját-baját megoldjam – köztük persze a magamét is –, ezért szeretnék majd a jövőben pszichológiával kapcsolatosan továbbtanulni. S hogy miért épp a történelem tantárgyra esett a választásom? Mindig is érdekelt a történelem és a Covid-helyzet kellős közepén sikerélményre is volt szükségem. Egy fiatal, jó fej tanárral tanultam, aki a szülővárosomban, Baján él – persze, ahogy akkor mindenki, online módon készültem fel. Végül is klassz élmény volt az egész, egyfajta kvízként fogtam fel a vizsgát. 3-4 hónapot töltöttem tanulással, persze azért közben sokszor a zenekar került előtérbe, hiszen stúdióztunk is, illetve részben ekkor zajlott a mátrai alkotótáborunk is. Végül négyest kaptam, aminek nagyon örültem. Ami pedig a továbbiakat illeti, lehet, hogy a zeneterápia lesz majd az én utam a pszichológián belül…

A Blahalouisiana egy igazán fiatalos csapat, akik rendszeresen hívnak meg rajongókat is a klipforgatásokra.

– A zenekar arra törekszik, hogy dalaink mellett videóklipjeinkben is megmutassuk fiatalos lendületünket, így a nyári alkotások során táncoslányokkal kiegészített medencés-vizes klipek születtek, melyek végül hatalmas bulikba torkollottak. Nem kizárt, hogy lesz még folytatása az ilyen klipeknek… – osztotta meg a kulisszatitkokat Jancsó Gábor.

Schoblocher Barbarától nem áll távol a dívaszerep és a divat sem, több videóklipben is láthatjuk különleges ruhakollekciókban. A Blahalouisiana azonban Barbin kívül is elegáns zenekar.

– Színpadi megjelenésünk tudatos, mindig ki szeretnénk fejezni valamit vele. A zenekar különböző időszakait is jelezzük öltözékünkkel, az elején sokszor egyenruhában léptünk fel, aztán változtattunk ezen, de az elegancia megmaradt. A lemezbemutatóra is kitaláltunk valami újat. Mindig összebeszélünk koncertek előtt, ki milyen öltözékben szeretne színpadra állni. Ez az imidzsünk részévé vált az évek során – mondta el Jancsó Gábor.

– A zeneipar megsínylette az elmúlt két évet. Hogyan csapódott le a ti esetetekben a Covid okozta zavaros helyzet?

– Számomra a nyár a kedvenc évszak, ami egyet jelent a fesztiválokkal, amikor sokat lehet zenélni és rengeteg a fellépésünk. 2020-ban hatalmas űrt okozott számunkra, hogy szinte az összes nyári fesztivál elmaradt. Tavaly nyáron már sokkal szabadabb volt a helyzet, az oltásoknak köszönhetően végre újra lehetett nagyobb bulikat rendezni, ami hatalmas inspirációt jelentett számunkra a folytatáshoz. Az elmúlt néhány hónap aztán megint nem volt egyszerű – a zalaegerszegi koncertet is csak a harmadik időpontban lehetett megrendezni, mivel a zenekart sem kímélte a járvány –, hiszen nehéz volt tervezni, vajon mennyien jönnek el a zárt térben rendezett koncertekre. A zenészek túlnyomó többsége úgy véli, a kiutat a járványból az oltás jelentheti; nekünk elemi érdekünk, hogy végre szabadon zenélhessünk újra, hogy ismét telt házasak legyenek a klubkoncertjeink és hogy láthassuk a csillogó szemű embereket az első sorokban, akik egymást átölelve éneklik kedvenc slágereiket – zárta a beszélgetést Schoblocher Barbara.