Az Esszencia elnevezésű turnéval húszéves jubileumát ünnepli a Kowalsky meg a Vega, s mint azt a koncert közben a frontember Balázs Gyula, azaz Kowalsky elmondta: elsősorban azokat a városokat keresik fel, amelyek fontos szerepet játszottak a zenekar karrierjének kezdeti időszakában. Zalaegerszeghez két korábbi tagjuk révén is kötődnek, hiszen első és második gitárosuk, azaz Juhász Róbert és Csanádi Krisztián is a zalai megyeszékhelyen született. A programban átfogó képet adtak két évtizedes karrierjükből, vagyis a legnagyobb slágerek – Egy világon át, Varázsszavak, Tizenötmillióból egy, Ki van ez találva – mellett olyan korai szerzemények is elhangzottak, mint a Forradalom Rt. vagy az első lemezen szereplő Aszfalt és fehér csík.