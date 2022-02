Az említett két téma a 150 éve alapított lendvai olvasókör történetét, valamint a Zrínyi család hagyatékát járja körül. Előbbi kifejezetten hely- és irodalomtörténeti tanulmányokat tartalmaz, s nemcsak a megalakulás körülményeire és jelentőségére való visszaemlékezésekkel (mások mellett dr. Bence Lajos író-költő és irodalomtörténész által), de jelenkori olvasásnépszerűsítő tevékenységek bemutatásával is. Utóbbi tanulmány szerzője Soós Mihály, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója, míg a történelmi áttekintésben a már említett dr. Bence Lajos mellett a Polgári Olvasó-Egylet létrehozásában kiemelt szerepet játszott Hajós Izsó költő bemutatásával dr. Zágorec-Csuka Judit, s a XX. század második felének könyvtári tevékenységét feldolgozó Varga Ines vállalt szerepet.

A Zrínyi család hagyatéka című fejezet fő szerzője ugyancsak dr. Zágorec-Csuka Judit, aki már hosszabb ideje folytat kutatásokat, illetve rendszeresen publikál is a témában. Ezúttal egyrészt a költő és hadvezér Zrínyi Miklós születésének 400. évfordulója kapcsán osztotta meg gondolatait az olvasókkal, mellette egy, a Zrínyi családot ábrázoló, ismeretlen művész készítette festményt mutat be. A fejezet harmadik tanulmánya a Zrínyi-címeres fegyverek nyomába ered, ennek szerzője a téma ugyancsak avatott kutatója, professzor dr. Padányi József vezérőrnagy, egyetemi tanár.

A Muratáj aktuális száma néhány további tanulmányt is tartalmaz. Halász Albert, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója a rédicsi születésű néprajzkutató, Bellosics Bálint irodalmi tevékenységét mutatja be, Pisnjak Atilla művészettörténész a millennium szobrásza, azaz Zala György emblematikus alkotásáról, az aradi Szabadság-szoborról ír, dr. Bence Lajos pedig a festő Herman László egyik tavalyi kiállítása kapcsán értekezik. Ugyanez a fejezet tartalmazza a magyartanár Zadravecz-Szekeres Ilona dr. Zágorec-Csuka Judittal készített interjúját is.

A szépirodalmi fejezetben muravidéki és anyaországi alkotók versei, prózái egyaránt helyet kaptak. A szerzők közt itt is feltűnik dr. Bence Lajos és dr. Zágorec-Csuka Judit, de a paletta sokkal szélesebb, s mások mellett a zalabaksai Berkes József Találkozás című költeménye és Répavágó gépet vásároltunk című novellája, illetve a Lentiben élő Molnár Gábor két verse ugyancsak fellelhető e részben. A recenziók szerzői között szintén találunk zalai szerzőt, a keszthelyi Cséby Géza dr. Bence Lajos Egyszer én is című novelláskötetéről fejti ki gondolatait.