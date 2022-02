A vidám, kissé ironikus Influencer szerzője Bella Levente, aki egy reggeli telefonbeszélgetés során nemcsak a dal születéséről és történetéről mesélt lapunknak, de egy kis esélylatolgatásra is vállalkozott. Mint mondotta, nyolc éve minden egyes alkalommal nevezett a dalversenyre – hol csupán mint dalszerző, hol egyben előadóként is –, eddig azonban még sosem járt sikerrel.



– Az ember általában azt gondolja, hogy mindig a legújabb dala a legjobb, amit valaha is írt – mondta Levente. – Így voltam azzal az Ébredj velünk című dalommal is, ami szeptemberben jelent meg. Ez egy duett, amit Gallusz Nikivel közösen adunk elő, s eleve az volt a szándék, hogy nevezünk vele A Dal című műsorba, ennek megfelelően elég popos hangzást is kapott. Amint megjelent a pályázat, rögtön le is adtam ezt a dalt, bízva a sikerében, hiszen mégiscsak egy duettről van szó, aminek nagy­ívű dallama van, illetve egy gyönyörű énekesnő is szerepel benne, tehát minden adott ahhoz, hogy szeresse a közönség. Közben azért motoszkált bennem az érzés, hogy vajon tudnék-e még mással is nevezni, hiszen nem kizáró ok, hogy egy szerző több dallal is jelentkezzen. Egy nappal a leadási határidő előtt jutott eszembe, hogy itt van az Influencer című dalunk, ami a nyáron jelent meg, így az is megfelel a nevezési feltételeknek. Gyorsan megvágtam, hiszen A Dalban maximum három perc hosszúságú szerzeményekkel lehet csak nevezni, s lesz, ami lesz alapon azt is elküldtem.



Az énekes-dalszerzőt decemberben, amikor éppen külföldön tartózkodott, akkor értesítették telefonon, hogy a közel négyszáz benevezett dalból az övét is beválasztották azon negyven közé, amelyek a televíziós műsorban is a szerepelni fognak. Levente ekkor még mindig azt gondolta, hogy a Gallusz Nikivel közös duettjével érte el a sikert, ám ekkor meglepetésére közölték vele, hogy az Influencer a továbbjutó.



– Így utólag belegondolva valahol érthető is, hiszen ez egy jóval karakteresebb dal, amihez hasonlót nem nagyon láttam a mezőnyben – magyarázta. – Az Audioshake zenekarral mi folyamatosan keressük annak a lehetőségét, hogy felnőtt emberekhez szóljunk. A popzene inkább a tinik, huszonévesek zenéje, 45 évesen ebbe a versenybe már nem akarok beszállni. Én inkább rock, blues-rock arcnak tartom magam, s azt a zenét is szeretném játszani, de olyan populáris válfaját, amiben ugyan van egy egészséges gitárhang, ám a dallam visszadúdolható, a ref­rén befogadható, s a szöveg is szól valamiről.



Az Influencer egy lendületes pop-rock-szerzemény, ironikus, odamondogatós szöveggel. Az énekes-dalszerző arra a divatos jelenségre mutat rá, ami egyre népszerűbb az online térben. Úgy fogalmaz: van egy csomó ember, aki valójában nem ért semmihez, ám ezt úgy titkolja, hogy próbál okosakat mondani a kamerába. Az influencerség létező séma, van rá igény, és sokan meg is tudnak élni belőle, hiszen követőik száma akár több millióra rúghat. Emellett az is tény, hogy az inflencerek többsége nagyon kiszolgáltatott. A dallal erre a kettősségre is rá akar mutatni az Audioshake.



– E hét szombatján kerülünk vele élő adásba, s egy nagyon erős mezőnyben kell helytállnunk. – Alapvetően hárman leszünk a színpadon, de a műsor alapzenekarának billentyűse is közreműködik a produkcióban, illetve a dal mondanivalóját próbáljuk felerősíteni a vizuáltechikával is. Ehhez a televíziós stáb is nagyon konstruktívan állt hozzá. Azt gondolom, sikerül úgy színpadra vinnünk a produkciót, hogy megfelel a műsor elvárásainak, s magát a dalt is erősíteni tudjuk vele. A többi már a zsűri és a közönség döntésén múlik.