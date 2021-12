A ZAZAEE Kulturális Egyesület szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében írja: az elismerést minden év december 21-én olyan személy kapja, aki önzetlenül, magas színvonalon tevékenykedik a kultúra területén, ám munkáját általában szerényen, sokszor a széles közönség bevonása nélkül (az árnyékban, háttérben) végzi. Az előző években Monok Balázs, Nagy Csaba és Tóth Sándor kapta az elismerést. A kitüntetés szigorúan eszmei: pénz, tárgy és egyéb díjat nem adományoz az egyesület.



Az idei jelöltek közül Rozmán Balázst választotta a ZAZEE delegált bizottsága, így ő a negyedik Ex Umbra-díj nyertese.



Rozmán Balázs igazi életművész. Éli és megéli a művészetet. Több területen – képzőművészet, zene, konyhaművészet – aktív alkotó, de mégis a szervezései miatt tartjuk érdemesnek az Ex Umbra-díj elnyerésére. Vezéregyénisége volt a Könyörgöm, akasszuk fel! happeningeknek - ennek archívumát is összegyűjtötte -, aktív résztvevője volt a Color Arts Fesztiváloknak. Szintén önzetlenül, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül működött közre D'Clinic kiállításmegnyitókon már Lendván, később pedig Zalaegerszegen is.



Rendszeresen kapcsolt be zalai alkotókat a fővárosi underground képzőművészeti életébe. Kiállítássorozatot szervezett fiatal zalaegerszegi képzőművészeknek budapesti helyszíneken (kocsmákban, vendéglőkben, művész kávézókban, független művészeti terekben, pl. Müszi stb.). Akkor sem feledkezett meg szülővárosának művészeiről, amikor Hollós-Szabó Rékával közösen elindították Szög nevű projektjüket, mely során sok zalaegerszegi vagy egerszegi származású alkotót mutattak be.



Rozmán Balázsnak egy közösségi portált készített az egyesület, melyen csakis egymaga szerepel, jelképezve a díjazott közösségteremtő erejét.