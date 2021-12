- Nappal dolgoztam egy keretgyárban, éjszaka festettem. Berta László nyomdásznál megismertem Paposi Andort, aki professzor volt Pennsylvaniában, Clarionban a helyi egyetem grafikai tanszékén, ahol egy minden igényt kielégítő, korszerű felszereltségű grafikai műhely volt. Lehetőséget kaptam arra, hogy ezt használjam, egyedi grafikákat, monoprinteket készítettem. Cserébe oktatnom kellett a hallgatókat a művészetről és mindenről, ami a művészethez tartozik. Éjjelnappal dolgoztam, nagyon élveztem. Egy-két hónap alatt összegyűlt legalább száz nagy méretű, 70×100-as grafika, akkor úgy gondoltam, ezt meg kell mutatnom New Yorkban valakinek. Kiírtam a száz legjobb New York-i galériás címét a telefonkönyvből. Legutoljára fölírtam Leo Castelli nevét is – de őt féltem felhívni. Ő teremtette New York kultúráját, tevékenysége nyomán veszítette el Párizs addigi művészeti központ rangját. Befuttatott húsz olyan művészt, akik közül néhány még a mai napig is dolgozik. Kedvencemet, Rauschenberget is, aki már nem él. Nagyon hasonló volt a mentalitásunk. Őt úgy érdekelte a technika, mint engem is, mindenféle szakmai újításai voltak, ahogy nekem is. Hogy mást ne említsek, például a litográfia és a selyemnyomat területén megoldottam, hogy a nyomatban a színek, az árnyalatok érvényesüljenek. Zsebemben a címek, két bőröndben a grafikáim. A New York-i Püski könyvesboltban alhattam, onnan indultam minden reggel körutamra, galérialátogatásra. Egyetlenegy galéria nem nézte meg a munkámat.