Larraín ezt a három napot mutatja be, a Spencer tehát nem életrajzi alkotás. Aki tradicio­nálisabb, földhöz ragadtabb darabot vár, csalódni fog, pedig a mű ereje pont ebben rejlik. Sokkal művészfilmesebb, el­emeltebb, kvázi mesevilágként ábrázolja az eseményeket, de a csillogás egy percre sem veszi át a főszerepet, a rendező kifejezetten komor, nyomasztó, sőt, helyenként pszichothrillerbe, horrorba hajlóan mesél. Ez a fajta elbeszélői stílus furcsának, idegennek hathat, holott rengeteget dob az autentikusságon. Nincsenek konkrét konfliktusok, háttérsztori, így elengedhetetlen, hogy ismerjük az alaptörténetet, hogy a főhős miért szorong ennyire, más esetben úgy tűnhet, hogy egy hisztis hercegnőcskének állítják be Dianát. Larraín célja pont az ellentettje. Nem a valóságot hivatott ábrázolni, hanem hogy a címszereplő miként élte meg ezt a három napot, miért hatott megterhelőnek számára a felszíneskedés, hogyan érezte pórázon tartva, karámba zárva magát. Mindezt úgy lépi meg a direktor, hogy nem démonizálja sem Károlyt (Jack Farthing), sem Erzsébetet (Stella Gonet), szimplán ők másképp reagálnak le problémákat, illetve tartják magukat a tradíciókhoz, etiketthez, még ha azoknak nincs is túl sok értelmük.