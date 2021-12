– A lap öregbíti Hévíz és a benne megjelenő szerzők hírnevét egyaránt, a kiadvány rendkívül népszerű határainkon belül és kívül is – fogalmazott Papp Gábor. – Ehhez kell a szerkesztőség komoly szakmai munkája, aktivitása és a város anyagi támogatása is. Folytatni szeretnénk a közös munkát, s bár a vírus miatt a lap most az online térbe költözött, reményeink szerint vissza tudunk térni a nyomtatott kiadáshoz is. Köszönöm, hogy az átmeneti időszakban is kitartanak mellettünk a szerkesztők és az írók.

Fotó: Péter B. Árpád