Két korszak két különböző intézményének története lát napvilágot a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ és a Tourinform Zalaegerszeg közös szervezésében megvalósuló sétán, 2024. május 30-án, csütörtökön. Találkozó: 16:45-kor az egyetem külső főportájánál (Gasparich Márk u. 18/A).

A résztvevők egyaránt felidézhetik az ikonikus Petőfi Laktanya időszakát, ugyanakkor megismerhetik az zalaegerszegi egyetemi kampusz életét és jövőbeli terveit is. A kétórás barangolás Egerszeg több mint hetven évét öleli át, hogy kiderüljön: a katonák bázisa miként vált az egyetemisták életterévé.

A rendhagyó program során különleges, régvolt, elfeledett katonai történetek nyomába erednek az idegenvezetők, ám szó lesz a jelenről is, amelyben már az innováció, robotika és a fenntarthatóság is szerepet játszik.

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a Tourinform iroda elérhetőségein lehet.