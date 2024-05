A sajtótájékoztatón Manninger Jenő polgármester úgy fogalmazott, a képzés növénytermesztő szakirányban indul, aminek nagy a jelentősége Keszthely életében. Emlékeztetett: hosszú évek óta tervezték ezt, s az álom most valóra válik. Mint mondta, Keszthely történelméhez hozzátartozik a mezőgazdaság, s a térségben nagy az igény nemcsak a felső-, hanem a középfokú képzésre is, ugyanakkor fontos feladat, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltsék az agrárpálya iránt.

Mindennek a gyakorlati hátterét – oktatóival, tanáraival és 850 hektáros tangazdaságával – a MATE Georgikon campusa biztosítja.

A mezőgazdaság tudásintenzív ágazat

Mint dr. Rózsa László, a Georgikon főigazgatója kiemelte, mottójuk e képzésre is igaz lesz: a régi korok tradícióját modern tudással ötvözik. Arról is beszélt, az agrárium tudásintenzív ágazattá vált, s az együttműködés révén a középfokú mezőgazdasági képzés múltbéli magas szintjét szeretnék a jelenben továbbvinni. Az itt végző fiataloknak pedig – ha van kedvük hozzá – egyenes útja vezet a Georgikonra.

Kiszolgálják az igényeket

Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum kancellárja úgy folytatta, tartják magukat ahhoz a célhoz, hogy a helyben keletkező igényeket rugalmasan kiszolgálják, amiben partnerre leltek az önkormányzatokban is. Most is sokak közös munkájának eredménye az új képzés elindítása, a következő időszak legfontosabb feladata pedig az, hogy népszerűsítsék ezt.

Út az egyetemre s a munkaerőpiacra

Vizlendvai László, a ZSZC főigazgatója leszögezte, ugyan rögös volt az út, de azt gyorsan végigjárták, megszerezve az engedélyeket. Itt egy felhozó rendszer alakulhat ki: a fiatalok a megszerzett képesítés birtokában továbbléphetnek az egyetemre, majd diplomával a kezükben értékes szakemberei lehetnek a munkaerőpiacnak.

Ez már nem a kaszáról s kapáról szól

Páhi Sándorné Szalai Éva, a Közgáz igazgatója úgy összegzett: negyedik oktatott szakmájukkal stabilizálhatják, illetve növelhetik tanulói létszámukat. A közismereti tárgyakat az iskola tanárai, a szakmai ismereteket pedig a Georgikon oktatói adják majd át a diákoknak, komoly technikai és tudományos háttérrel, ami megalapozza, hogy a XXI. századi mezőgazdaság számára képezzenek szakembereket. „Ez már nem a kasza és a kapa tudománya, hanem a digitalizációról, a precíziós agráriumról, a legkorszerűbb technikai eszközökről szól” – ismertette az intézményvezető.