A koncerten Fekete László, a budapesti Dohány utcai zsinagóga főkántora, dr. Nógrádi Gergely, a Frankel Leó utcai zsinagóga főkántora, Fellegi Balázs operaénekes, Rosenfeld Dániel Imre, a zalaegerszegi zsidó hitközség főkántora énekelt. A koncertet prof. Dr. Grósz Andor, a MAZSIHISZ elnöke és Virágh Judit, a zalaegerszegi hitközség elnöke nyitotta meg. Grósz Andor felidézet Zalaegerszeg veszteségét, melyet a holokauszt népirtása miatt szenvedett el, de az aznapi, 2000 éves múltra visszatekintő ünnephez, a Lag Baomerhez igazítva szavait azt mondta, a zsidókat segítő embermentők bizonyítják, a legsötétebb időkben sem hal ki a remény és az emberség, az emberi lélek a akkor is képes meglátni a fényt.

Miután Virágh Judit bemutatta a fellépő művészeket, a műsor első felében a veszteségre való emlékezéshez illő kompozíciók hangzottak fel. Dal szólt a krakkói gettóról, a jiddis dalkeretbe foglalt őszi ünnepekről, hallató volt Rossini Mózes című operája és a 18. Zsoltár ihlette feldolgozás, Ravel Kaddisa, a holokauszt metaforájává vált, továbbá a borjú kiszolgáltatottságáról megemlékező ének, Sholom Secunda Dona, Dona című szerzeménye.

A kántorrepertoár egyik legnehezebb duettjét Fellegi Balázs és Nógrádi Gergely énekelte, de ráismerhetett a nézőteret megtöltő közönség a Nabucco kórusáriájára is. Az estet közismert, életigenlő dalok zárták, melyekbe a hallgatóság is bekapcsolódott. Virágh Judit, a szervező hitközség elnöke köszönetében jelezte, jövőre is megrendezik a kántorok koncertjét Zalaegerszegen.