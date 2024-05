Először rendeztek LEGO League versenyt Zalában 1 órája

Informatikai pályaválasztási nap Zalaegerszegen

Informatikai Pályaválasztási Napot szervezett szerdán Zalaegerszegen a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, amit a Szlovénia-Magyarország Interreg program Right Skills 4U projektje keretében valósított meg. Az egész vármegyéből, valamint a szlovén Muraszombatról érkeztek a hetedikes diákok a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjába. A nyílt napon pilot jelleggel FIRST LEGO League robotikai versenyt is rendeztek.

Felvételünkön a HelloWord egyesület képviseletében Bencsik Ambrus ismertette a tesztkör tudnivalóit a versenyzőknek a kamara informatikai pályaválasztási napján Zalaegerszegen. Fotó: Pezzetta Umberto

A gyerekek két turnusban váltották egymást a pályaválasztási napon, 86 fő délelőtt, 69 fő délután érkezett szülőkkel vagy pedagógus kísérettel. A LEGO versenyre nyolc csapat jelentkezett, akik februártól készültek a megmérettetésre. Népszerű volt a gyerekek körében a programozható robotkar bemutatkozása is. Fotó: Pezzetta Umberto Programozható LEGO robotok a terepasztalon - A terepasztalon két és fél perc alatt kell végig érniük a saját általuk fejlesztett és programozott LEGO-robottal, miközben különféle mechanikus mozgásos és szenzoros feladatokat végeznek ezek az eszközök. A zsűri előtt beszélnek arról, hogy miként fejlesztették a robotot. Azért vagyunk itt, hogy meghonosítsuk ezt a nemzetközi versenyt – felelte érdeklődésünkre Lukács Richárd, a HelloWorld Oktatás és Fejlesztés Egyesület tagja, zsűrielnök. HelloWorld A programozási ismereteket tanulók elsőként az ún. "Helló, világ!" (angolul "Hello, world!") programokkal találkoznak. Jelképesen a programozás világát, a digitális, vagy épp a képernyőn inneni világot is értjük alatta. A megnyitón a kamara részéről Bangó-Rodek Viktória szakképzésért és felnőttképzésért felelős szakmai vezető köszöntötte a résztvevőket, mellette a házigazda intézmény, a PE-ZEK megbízott főizgatója, Decsi Péter szólt a fiatalokhoz, bátorítva őket, hogy a 11 hektáros Zöld Kampusszal is ismerkedjenek. - A LEGO verseny látszólag csupán egy játékos csapatverseny, ám ennél sokkal több. A diákok a felkészülés során olyan tudással vértezik fel magukat, amivel egy mérnök rendelkezik. Fejlődik a kreativitásuk, problémamegoldásuk, fejlesztik képességeiket. Az informatika iránt érdeklődőknek tartottak szakmabemutatókat A szervezők elmondták, a nyílt nap célja az volt, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok bepillantást nyerjenek az informatika, programozás és távközlési ágazathoz tartozó szakmákba, s hogy képet kapjanak arról, milyen készségek-képességek birtokában érdemes jelentkezni a képzésekre. A szakmabemutatókat a Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum, a Ganz Ábrahám Technikum és Széchenyi István Technikum oktatói tartották, valamint bemutatkozott a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja, mint az ágazatban felsőfokú továbbtanulási lehetőséget biztosító intézmény. A nap során a fiatalok a különböző állomásokon többek között a VR szemüvegeket próbálhatták ki, de népszerű volt a programozható robotkar bemutató is.

Informatikai pályaválasztási nap Zalaegerszegen Fotók: Pezzetta Umberto

Cikkünk a kamara tavalyi hasonló rendezvényéről ITT olvasható.

