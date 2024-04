A Keszthelyi Kórház korábban arról adott ki közleményt, hogy április 19-étől átmenetileg a szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg ellátás szüneteltetésére kényszerül. A járóbeteg-ellátást és az egynapos beavatkozásokat változatlanul biztosítják, míg a fekvőbetegek ellátására megállapodást kötöttek a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházzal, a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórházzal, az Ajkai Magyar Imre Kórházzal és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházzal.

Az orvoshiány miatt kialakult helyzet, az ellátás szüneteltetése felháborodást keltett a városban, egy demonstrációt is elkezdtek szervezni, a döntéshozók pedig megkezdték a tárgyalásokat az ellátás biztosítása érdekében. Manninger Jenő polgármester kedden közölte: Keszthely akár önkormányzati bérlakásokkal is segítené a város kórházában munkát vállaló szülész-nőgyógyászokat. A helyhatóság közleményében az is szerepelt: „a kórház működtetése nem a városhoz tartozik”, ezért Manninger Jenő – Nagy Bálint országgyűlési képviselővel együtt – az egészségügy szakmai irányítóihoz fordult segítségért, hogy mielőbb legyen ismét szülészeti-nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátás Keszthelyen.

Nagy Bálint és Manninger Jenő is bejelentette tegnap a Facebook-oldalán, hogy újraindul az ellátás, ami rövidesen a kórház honlapján is megjelent, az egymondatos közlemény szerint május 6-án indul újra a szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátás.