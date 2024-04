A szombati alkalom már a tizennegyedik volt, és most többnyire azok a gyűjtők jöttek össze, akik rendszeres résztvevői a találkozóknak. A főszervező Göncz Tamás azt mondja, kialakult egy olyan kör, amely mindig hoz magával izgalmas kiadványokat, nála például most mintegy kétszáz olyan album, hazai és nemzetközi kiadványok egyaránt szerepelnek a kínálatban, amelyeket addig még nem mutatott meg a börze látogatóinak.

- Olyan szaküzlet, ahol nagyobb választékból lehetne zenei hanghordozókat vásárolni, már régóta nincs Zalaegerszegen – magyarázza. – A börze ezt a hiányt is igyekszik pótolni, hiszen mindig jönnek olyan gyűjtők, akik nemcsak a régi albumaikat kínálják eladásra, de rendszerint hoznak újdonságokat is. Sokan pedig csak azért térnek be hozzánk, hogy beszélgessünk egy jót a zenékről.

Simon Milán szintén rendszeres résztvevője a zalaegerszegi lemezbörzéknek, ahogy a bolhapiacon is gyakran fellelhető. Tapasztalatai szerint most talán kicsit kisebb volt az érdeklődés a börze iránt, ami betudható annak is, hogy tavasz van, a családok egyre inkább kimozdulnak otthonról, kirándulni járnak. Azt is hozzáteszi, szerinte túl gyakori a havi rendszeresség, Budapesten és Zalaegerszegen kívül nem is tud olyan várost hazánkban, ahol havonta rendeznének börzét.

A nagykanizsai Hersits Tamás többek közt a thrash metalt játszó hazai zenekar, a Moby Dick albumait gyűjti, már csak egyetlen kiadvány, az 1998-as Good Bye című válogatáslemez hiányzik neki a sorból. Azt mondja, szinte bármit megadna érte, akár arra a Golgota című albumra is elcserélné, ami az egyik legnagyobb ritkaságnak számít a hazai albumok közt. Abból több példány is van a birtokában, de egy egészen különleges albummal is büszkélkedhet. Az Atomtámadás című, még 1993-ban kiadott Moby Dick koncertlemezből tudomása szerint mindössze két bakelit, azaz vinyl példány készült, és ezek hivatalosan sosem kerültek kereskedelmi forgalomba. Az egyik az ő tulajdonában van.