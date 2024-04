A Gébárti-tónál megvalósított nagyszabású fejlesztéssorozat a napokban zárult, akkor adták át az impozáns megjelenésű Fehér Hattyú bisztrót, amely azonnal olyan népszerű lett, hogy előzetes asztalfoglalás nélkül nem sok esély van a bejutásra. Ami nem is csoda: a környezetével harmonikus egységet alkotó, nagy üvegfelületekkel operáló épületből és teraszáról csodás kilátás nyílik a tóra. Nem mellékesen, hasonló névre hallgató elődje ugyancsak közkedvelt volt, az emblematikus étkezdét bezárásáig több évtizeden keresztül előszeretettel látogatták a zalaegerszegiek és a turisták egyaránt. Gébárt ugyanis nemcsak az itt lakóknak, hanem a távolabbról érkezőknek is fogalom. Egy hely, ahol minden generáció otthon érzi magát. A tó közelében helyezkedik el a rönkfa apartmanházakból álló, lakóautó-parcellákkal és sátorhelyekkel rendelkező, modern igényeket kielégítő kemping is.

A Fehér Hattyú Bisztró teraszáról szép kilátás nyílik a tóra

Fotó: Zalaegerszeg MJV Önkormányzata

– A két patak felduzzasztásával létrehozott, patkó alakú tavat 1979-ben adták át a nagyközönségnek. Környezete azóta rengeteget változott, különösen az elmúlt években. Az ötéves fejlesztéssorozat fontos sarokköve volt, hogy körbejárhatóvá tegyék a tavat – mondja Balaicz Zoltán polgármester, hangsúlyozva: a cél a Gébárti-tó környezetének teljes megújítása volt. A fejlesztések részben európai uniós, részben kormányzati támogatásból, pályázatokból valósultak meg.

A parton kialakított pallóösvény. Innen kiválóan megfigyelhető a tó élővilága.

Fotó: Varga Lívia

S hogy mi minden történt a város északi részén elterülő tó környezetében 2019 óta? Megépült a Boldogasszony-kápolna, kibővítették a Kézművesek Házát, melynek megújult a tetőszerkezete, kicserélték a nyílászáróit, benne szövő-textil­műhelyt alakítottak ki, s ezzel együtt végleges helyére került a honfoglalás kori vezérjurta. Az épület szomszédságában a Kárpát-medencei tradicionális fa sírjeleket bemutató emlékparkot alakítottak ki. Megnyílt továbbá a Panoráma Népművészeti Galéria és a Tetőtől Talpig Viseletkészítő Bemutató Műhely.

Balaicz Zoltán polgármester a minap tartott átadáson, háttérben, a tó mögött az AquaCity emblematikus tornya látható

Fotó: Zalaegerszeg MJV Önkormányzata

Elkészült a Platán sor, Andráshida, a Gébárti-tó és Bagod közötti, 6,5 kilométeres kerékpárút. A tó környezetében fedett beállóval, padokkal, ivókúttal, szervizponttal felszerelt kerékpáros pihenőhely létesült. Így két keréken is biztonságosan megközelíthetővé vált a Gébárti-tó.

Bővült a Kézművesek Háza, a jurta is a helyére kerülhetett

Fotó: Zalaegerszeg MJV Önkormányzata

– A 2005-ös, 17 évre szóló szerződés lejárta után, 2022-ben visszavettük a magánvállalkozótól önkormányzati kezelésbe a gébárti tóstrandot, amit 2023-ban felújítottunk és újra megnyitottunk, emellett kutyás strandot alakítottunk ki – folytatja a lajstromot a polgármester, hozzátéve: jelentős felújítás zajlott a szomszédos AquaCityben is. A Gébárti-tó déli gátjának oldalában új játszótér létesült, sétány épült a tó körül. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség vízisport központot épített ki a parton, mellette csónakkölcsönzőt és -tárolót, stéget, vizesblokkot és nyilvános illemhelyet alakítottak ki. Új hidak épültek a tó keleti és nyugati ágán. Meg­újultak a zöldfelületek, padokat, esőbeállókat, pihenőhelyeket, szemétgyűjtőket helyeztek ki. Húsz férőhelyes parkoló, s az új bisztró mögött nyilvános illemhely létesült. Az elbontott halőrház helyén pedig közösségi teret alakítottak ki kemencével.

Két új híd is épült, ezzel körbejárhatóvá vált a tó.

Fotó: Zalaegerszeg MJV Önkormányzata

Pillantás a tóra. A fejlesztések részeként stégek is épültek.

Fotó: Zalaegerszeg MJV Önkormányzata

Ezzel azonban még nincs vége a fejlesztéseknek, emeli ki Balaicz Zoltán, néhány utómunka ugyanis hátra van, ezek még idén megvalósulnak. Felújítják a felvezető utat, leaszfaltozzák a gáton átvezető szakaszt, kiépítik a közvilágítást. Tervben van a Kézművesek Háza előtti, a tó felé néző Panoráma tér rekonstrukciója, a csapadékelvezetés rendbetétele, a tóstrand parkolójának felújítása, sorompó és közbiztonsági kamerarendszer kiépítése.

A napokban átadott Fehér Hattyú bisztró. Elődjéhez hasonlóan hamar népszerű lett a vendégek körében

Fotó: Zalaegerszeg MJV Önkormányzata

Minden adott tehát ahhoz, hogy a Gébárti-tó akár egész napos programok tökéletes helyszíne legyen.