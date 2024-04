Szerencsés ember az, akinek a szenvedélye a munkája, a hivatása, hiszen azzal kereshet pénzt, amire más költ. Kis túlzással, akkor is kikapcsolódik, amikor dolgozik. E csoporton belül is kiemelt tisztelet illeti azokat, akik szabadidejük feláldozása mellett készek akár a világ végén is sanyarú körülményeket vállalni, néha még saját épségüket is kockáztatni azért, hogy bajba került embereken segítsenek. Húsz évvel ezelőtt néhányan arra szerveződtek, hogy katasztrófák esetén is legyen Zalában egy bármilyen helyzetben bevethető csapat. Tucatnyian kezdték, és a megszállottságuk sokakat követésükre sarkallt. Mentenek romok alól, árvízből, magasból, és kutatnak műszerek, kutyák segítségével élők, holtak után.