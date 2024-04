Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy szükséges és hiánypótló rendezvény született a zalai vármegyeszékhelyen. Az első GreenTech-et a Covid-járvány kellős közepén, 2020 szeptemberében a Keresztury VMK-ban szervezték, később a ZalaZone Járműipari Tesztpálya lett az állandó helyszín. Minden várakozást felülmúlt a résztvevők és látogatók, valamint a támogatók száma, ami azóta folyamatosan növekszik, mondta elöljáróban Kovács Károly. A tavalyi rendezvényről ITT olvashatnak.

Ahogy tavaly, úgy most is Lantos Csaba energiaügyi miniszter lesz a GreenTech Zalaegerszeg egyik fővédnöke

Fotó: Fehér Márk

– Olyan, égetően fontos és aktuális témákat érintünk, mint a zöld energia, a körforgásos gazdaság, a fenntarthatóság, az elektromobilitás, a hulladékgazdálkodás, a jövőnket érintő kérdések. Már összeállt az idei év szakmai programja, amit a honlapunkon megtekinthetnek az érdeklődők.

A körfogásos gazdaság vagy körkörös gazdaság koncepciója a fenntartható fejlődésnek egyik fontos eleme. Lényege, hogy a termékek életciklusát minél jobban meghosszabbítsuk és ezáltal lehetővé tegyük a minél kisebb új anyag- és energiaráfordítást s az ezzel járó fajlagos szénlábnyom-növekedést.

Vajon lesz-e holnapután?

A konferenciát május 23-án, csütörtökön délelőtt a Holnapután című előadással és kerekasztal-beszélgetéssel kezdik. Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora arra keresi a választ, van-e fenntartható fejlődés, milyen jövő vár ránk? Délután a zöld energia előállításáról és tárolásáról hallhatnak többet prof. dr. Palkovics László felvezető, valamint a meghívott vendégek előadásaiban.

– Érdekes témákat feszeget az ESG-t érintő előadássorozat és kerekasztal-beszélgetés, a fenntarthatósághoz kapcsolódó hazai és EU-s szabályokról, társadalmi hatásairól, szükségszerűségéről tájékozódhatunk – folytatta Kovács Károly. – Természetesen nem maradhat ki a ZalaZone és a járműipar aktuális fejlesztéseit bemutató szekció sem.

A mesterséges intelligencia és a körforgásos gazdaság is szóba kerül a GreenTech-en

A zöld konferencia másnapján a mesterséges intelligencia életünkre gyakorolt hatásait vizsgálják, majd a körforgásos gazdaság témájában a másodlagos nyersanyagokról, hulladékgazdálkodásról lesz szó. A program végén a nemzeti hidrogén stratégia megvalósulásának lehetséges irányairól tart előadást Gyurik Erik energetikai szakértő.

– A szakmai kiállításon ugyancsak számos témakört érintünk, elektromos autókat, rollereket, kerékpárokat mutatunk be. A zöld energiában és technológiában érintett, illetve a társadalmi szerepvállalást komolyan vevő ipari vállalatok, kis- és középvállalkozások mutatkoznak be. Természetesen lesz pályaorientáció, díjmentes tesztvezetés is. Az idei programhoz a HUMDA a Zöld Életre Valók nevű roadshow-val csatlakozik – jelezte Kovács Károly.

Pályaválasztási lehetőség a fiataloknak a GreenTech Zalaegerszeg rendezvényen

Fotó: Fehér Márk

A tervek szerint a városvezetők mellett Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint Lepsényi István, a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség elnöke köszönti a résztvevőket. Az előadásokat és kerekasztal-beszélgetéseket később a GreenTech honlapján nézhetjük vissza.

A tavalyi rendezvény második napjáról készült videónkat itt láthatják: