A megjelenteket Lapath Gabriella a könyvtár igazgatója üdvözölte, majd Horváth László polgármester mondott köszöntőt. A szerző új, A Muravidék útja a délszláv királyságba című monográfiáját dr. Gyurácz Ferenc a Magyar Nyugat Könyvkiadó vezetője, a mű szerkesztője mutatta be. Elmondta, hogy a közel 600 oldalas könyv megjelenését a szerző több évtizedes kutatása, több tanulmány, könyv megírása előzte meg. A hiánypótló mű a Muravidék történetének egy rövid időszakát mutatja be. A földrajzi, történelmi hátteret, a meghatározó személyeket, törekvéseiket Göncz László szuggesztív erejű, érdekességet is megmutató előadásából ismerhették meg a résztvevők. Az est végén a szerző válaszolt a felmerülő kérdésekre, a vendégek pedig könyvet is vásárolhattak és dedikáltathatták.