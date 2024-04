Ennek eredményhirdetését hétfőn délután tartották a Kölcsey-gimnáziumban.

Siklósi Judit, a Társaság elnöke, érdeklődésünkre elmondta, hogy a Holokauszt 80 diákszemmel című pályázatra jelentkező 9-12. osztályos diákok a kor megismeréséhez megtekintették a Golda című izraeli és az Érdekvédelmi terület című angol filmet. Ezen kívül három kötet, a Zalaegerszegi zsidóság története a betelepüléstől napjainkig, a Zala megyei zsidó emlékei, illetve az Együttélés és kirekesztés című tanulmány szolgált számukra ismeretekkel, valamint megtekinthették a zalaegerszegi zsidók történetét bemutató kiállítást a hangversenyteremben, a volt zsinagógában

A felhívásra 13 pályamű érkezett, ezeket dr. Paksy Zoltán történész, levéltáros, valamint Sándor Mária és Hóbor József történelemtanár értékelte.

A pályamunkákat kiadványban megjelenítik, valamint vándorkiállítást is szerkesztenek belőlük, az esszék rövid kivonata ugyanis tablókra kerülnek, de mindegyiket QR-kóddal is ellátják, amellyel olvasható lesz a teljes írás is. Diákok közül négyen – Baumgartner Sára, Molnár Jázmin, Olasz Tamás, Horváth Sávoly Inez – részt vesznek auschwitzi Az élet menete című nemzetközi megemlékezésen. A Rohoncra, illetve Kőszegre szervezett emléktúrára Kocsis Anna, Fonyódi Ákos, Péteri Dávid, Tóth Levente utazhat el.

Az eredményhirdetést követően Siklósi Judit köszönetet mondott a felkészítő tanároknak, akik segítettek teljesíteni a parancsolatot: Beszéld el fiaidnak!

Az eseményhez kapcsolódva az iskolai galériában nyílt meg Siklósi Judit gobelinkiállítása, az alkotások egykor volt és még álló dunántúli zsinagógákat mutatnak be.