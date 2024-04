Gulyás Eliza könyvtáros 9.15 órától Érdekes is lehet az ismerkedés egy nyelvvel? címmel tart játékos angolfoglalkozást óvodásoknak, illetve 1. és 2. osztályosoknak. A zenehallgatás és a rajz is segítségére lesz a kicsiknek az angol nyelv megkedvelésében. A foglalkozás célja az idegen nyelv iránti érdeklődés felkeltése. Benke Dániel könyvtáros 10 órától A hétfejű sárkány – bábelőadás Bercivel, a könyvtár sárkányával című programjával örvendezteti meg a gyerekeket. A fiatalok a magyar népmesén alapuló hétfejű sárkány meséjét hallgathatják meg, akinek segítségére lesz Berci, a könyvtár csintalan sárkánya. Ebben a világban maradva 10.30-tól Benkéné Osvald Éva könyvtáros a Mesés papírszínház keretében klasszikus és kortárs meséket mutat be. Benke Dániel 11 órától Szeretnének egy történelmi utazást? című előadásában az első világháborúról beszél. Ezután is érdemes maradni, hiszen 12 órától Benkéné Osvald Éva a fiatalokat várja könyvszobrászatra, melyen régi, törölt könyvek felhasználásával hajtogatnak „szobrokat”, ezúttal süniket. Befejezésként 12 órától Nagy András könyvtáros tartja a Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű foglalkozást. Aki kezdő, vagy alapszinten szeretne megtanulni játszani, esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, akár egymaga vagy éppen kisebb baráti társasággal menne, szeretettel várják.