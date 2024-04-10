1 órája
A zalai mozik szerdai műsora
Zalaegerszeg
Art Mozi: 16.15 Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (magyar animációs film); 17.45 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 20.15 Oppenheimer (amerikai-angol életrajzi dráma)
Cinema City: 18.15 Kék Pelikan (magyar animációs film); 13.30, 16.30, 20.30 Az első ómen (amerikai horror); 14.00, 19.50 A Majomember (amerikai akcióthriller); 19.00 SUGA | Agust D Tour 'D-DAY' The Movie (dél-koreai koncertfilm); 16.00, 17.30, 20.00 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 13.00, 14.00, 16.00 Kung Fu Panda 4. (amerikai-kínai animációs kalandfilm); 17.55 Most vagy soha (magyar történelmi kalandfilm); 15.15 Imádlak utálni (amerikai vígjáték)
Nagykanizsa
Cinema: 15.30, 17.45 A Majomember (amerikai akcióthriller); 18.00 Most vagy soha (magyar történelmi kalandfilm); 18.00 Art Filmklub: Nyersanyag (magyar film); 20.00 Az első ómen (amerikai horror); 20.15 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm)
Hévíz
Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.30 Téli szünet (amerikai vígjáték); 17.00 Most vagy soha (magyar történelmi kalandfilm); 19.40 Bob Marley: One Love (amerikai életrajzi film); Kisterem: 15.00 Előző életek (amerikai-dél-koreai dráma); 17.00 A szenvedély íze (francia romantikus dráma); 19.30 Valami madarak (magyar dráma)