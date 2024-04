Kanász János polgármester felidézte: négy évvel ezelőtt a nyári villámárvíz következtében átszakadt a töltés, a víz pedig kiöntött.

- Óriási károk keletkeztek, hiszen le kellett engedni a tó vizét, majd el kellett végezni a mederkotrást, illetve helyreállítani és megemelni a töltést - emlékeztetett a polgármester, aki hozzátette: a teljes helyreállítás közel két évig tartott és több mint 40 millió forintba került, melyhez pályázati forrásokat is sikerült igénybe venni. A tó továbbra is horgásztóként funkcionál, alig egy hónapja volt az utolsó telepítés, így a horgászegyesület és jómagam is abban bízunk, hogy ismét felkapott, kedvelt pecás hellyé válik a surdi tó. Ennek érdekében ismét szeretnénk horgászversenyeket rendezni.

Kanász János hangsúlyozta: a tó környékén jelentős parkosítás valósult meg, a területet rendszeresen kaszálják, illetve a fedett pihenőhelyeket is karban tartják. A polgármester azt is elárulta, hogy családi és gyerekprogramok szervezését is szeretnék megvalósítani a tó közelében.

A horgásztó karbantartása mellett áprilisban a hegyi utak felújítását is megkezdjük, sajnos ez minden évben komoly munkát ad számunkra, hiszen a téli időszakban rengeteg teherautó és kamion szállít fenyőt a faluból, melynek következtében elhasználódnak a hegyi utak - említette Kanász János, aki hozzátette: a szennyvízhálózat kiépítése is hamarosan befejeződik, a rákötések megtörténtek, hamarosan kezdődik a próbaüzem, szeptemberben pedig a műszaki átadás várható.