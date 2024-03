- A környezettudatos szemléletformálást szolgáló Zöld Könyvtári Esték tavaly ősszel indított programsorozata keretében ez volt az 5. ismeretterjesztő előadás, amelyet a három zalaegerszegi könyvtárban, a DFMVK-ban, az Apáczai-tagkönyvtárban és nálunk, a József Attila Városi Tagkönyvtárban felváltva tartottunk. Nem véletlenül esett a választásunk az országos hírű Rezi vár, valamint az egyre népszerűbb turistaház és közösségi kert körül tevékenykedő egyesületre, programjaik, mindennapjaik példaértékűek lehetnek más közösségekben is - fogalmazott Szekeresné Farkas Matild könyvtáros, a projekt vezetője.

A vendéglátó "zöld" könyvtárosok és vendégük: ( a képen balról jobbra) Jasztab Istvánné, Gyurkóné Marton Beáta, Török Zoltán, Horváthné Jóna Mária, Kereki Judit, Csaplár-Nagy Franciska, Tafota Istvánné az előadó, Török Irén és Szekeresné Farkas Matild

Fotó: Fincza Zsuzsa

- Örömmel fogadtuk a felkérést, hiszen népszerűsíthetjük a lakóhelyünket, többen kedvet kaphatnak a meglátogatásunkra, ugyanakkor gyarapíthatjuk a természetes életmódot követők táborát is - tette hozzá Tafota Istvánné, a 2001-ben alakult Rezi Várbarátok Köre Egyesületének elnöke, aki vetítettképes előadásában mutatta be a fiatalodó és gyarapodó népességű, jelenleg mintegy 1530 lakosú, az 1200-as években dokumentumokban már jegyzett Rezi községet és nevezetességeit. De nem csak a romjaiban is fenséges várat, hanem a 80 tagú egyesület és pártolóik kétkezi közösségi munkáját dicsérő, folyamatosan gazdagodó, egyre népszerűbb turistaházat, közösségi kertet, ahol a hagyományok őrzésével a természet közeli falusi életmódot kívánják népszerűsíteni, visszatanítani.

Tegyük hozzá szép sikerrel. A nyugdíjasok2008-ban rendbe tették az 1800-as években épült plébánia épület eldzsungelesedett papkertjét, ami után sikeres pályázatok révén, újabb összefogással és sok-sok társadalmi munkával felújították a plébánia ódon épületét is, s az egyházzal való jó kapcsolatuknak eredményeként 2012-ben felavathatták a Laky Demeter Turistaházat, amely azóta jól működő vendégházzá, ifjúsági szálláshellyé nőtte ki magát. Őrizni a helyi gasztro-értékeket, építettek kemencét, szabadtéri konyhát, főzőkonyhát, a háztáji kisállatok számára baromfi ólakat. Az 1,1 hektáros terület sem maradt parlagon, közösségi kertet alakítottak ki rajta, a vegyszermentesen nevelt terményeiket pedig a közétkeztetésben és a turistaház vendégétkeztetésében használják fel - a terület egyúttal tan- és bemutatókert is. Belépve a Tündérkert mozgalomba, 100 őshonos gyümölcsfát ültettek, s mert a régiek is ontják a termést, belefogtak a lekvár-, a szörp-, no és a pálinkafőzésbe. A múlt értékeit is becsben tartják - a lakosságtól kapott régi használati tárgyakat bemutatják a Pajtamúzeumban, amit, talán mondani sem kell, szintén maguk építettek.

A Zöld Könyvtári Esték legközelebbi rendezvényére "A kerted: zöld menedék" jelszóval jó egy hónap múlva, április 24-én 17 órai kezdettel a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban kerül sor, ahol Szomoru Miklós kertész "Szeress otthon lenni, szeress a kertben lenni" címmel tart előadást.