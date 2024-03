Mintegy húszan utazhattunk a közelmúltban a napfényes Toscanába. Egy hangulatos településen, Lajacitoban, Andrea Bocelli szülőfalujában szálltunk meg, majd a Bocelli birtokon, illetve a család éttermében láttak vendégül minket.

Hamisítatlan toszkán táj

Fotó: Mozsár Eszter

Az Örvényesvölgy Fesztivál ötlete, születése, tehát történetének eleje éppen ennek a vidéknek köszönhető. Badacsonyi Tamás és felesége, Niki 2010-ben látogatott el a világhírű tenor és barátai által épített varázslatos hangulatú szabadtéri színpadhoz. Abban az évben Andrea Bocelli meghívott vendége José Carreras és Zucchero volt. „A helyszínt szántóföldek veszik körbe, környezetében semmilyen épített infrastruktúra nincs, csak a természet és csend. Meghatározó élmény volt a szabad ég alatt a „semmi közepén” világsztárokat hallani. Mindez erős ösztökélést adott. Azt gondoltuk, hogy ha ez lehetséges Toscanában, akkor lehet akár egy zalai kisfalu erdőszélén is” – emlékezett vissza Tamás.

A Teatro del Silenzio, azaz a Csend Színháza

A Teatro del Silenzio (angolul: Theater of Silence) egy szabadtéri amfiteátrum Lajatico városka közelében. 2006-ban a tenor és dalszerző meggyőzte az önkormányzatot, hogy építse fel a szabadtéri színházat Alberto Bartalini építész tervei alapján: elképzelése szerint a dombos táj természetes képződményeibe simul bele az alkalmi teátrum. Az építész egy évvel előtte kereste fel nagy álmával Andrea Bocellit, aki testvérével, Albertoval úgy döntött, hogy felkarolja a projektet. A Lajatico Teatro del Silenzio egy olyan természetes amfiteátrum, amely egy dombon található, másfél kilométerre a városközponttól. Egy tavat ölel körbe, amit egykor a gazdák itatónak használtak. A színpad közepén minden évben egy kortárs művész monumentális szobra áll, amelyet az adott év témája szerint építenek fel. Tavaly a Mariposa del vida (Az élet pillangója) volt ez a téma.

A Csend Színháza Lajatico mellett. Év közben is sok turistát vonz

Fotó: Mozsár Eszter

Andrea Bocelli a színház tiszteletbeli elnöke, s minden év júliusában koncertet ad meghívott vendégeivel, az opera és a popzene világhírű előadóival. 2024. július 17-19-én immáron 19. alkalommal gördül fel a képzeletbeli függöny, ami egyben különlegesség is, hiszen az olasz tenor idén ünnepli pályafutásának 30 éves jubileumát. Eközben a magyar közönség is izgatottan készül az őszi találkozóra, Budapesten dupla koncertet ad majd a művész.

Lajatico, ahol magával ragad a toszkán életérzés

Ha erre a sokak által kedvelt és varázsosnak tartott olasz tartományra, közigazgatási régióra, Toscanára gondolunk, akkor egyből a nagyvárosok, Firenze, Pisa, Sienna jutnak eszünkbe vagy éppen az olasz reneszánsz születésének helyszíne ugrik be. Arról nem is beszélve, mennyi híres szülötte vagy híressége van e vidéknek: Giotto, Dante, Petrarca, Boccaccio, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galilei, Fibonacci, Machiavelli, Vespucci, a Mediciek, Puccini vagy éppen Franco Zeffirelli, Roberto Benigni és Paolo Rossi.

„A Toszkána név valószínűleg az Etruria vagy Tuschia kifejezésből származik. Az Arno és a Tevere közötti részeken az etruszkok (etruschi vagy tuschi az elnevezésük) éltek az ókorban. Az i.sz. III században ebből a szóból alakult ki a Toszkána elnevezés. Toszkána területe az i.e. IX. századtól lakott, itt alakult ki az etruszk civilizáció. Ez a titokzatos nép alapította meg az első városokat a mai Toszkána területén (pl Volterrát, Populoniát), ők kezdték el a mocsarak lecsapolását a déli részeken, a vaskitermelést Elba szigetén. Az idők homályába vész a nép eredete.” Forrás: Firenze – látnivalók honlap.

Lajatico főtere

Fotó: Mozsár Eszter

Ám az igazi tündérmesébe illő érzést mégis csak a vidék bája adja: magával ragadó panoráma mindenütt, az enyhén lankás dombokon gazdaságok, rusztikus kőházak, elmaradhatatlan ciprus sorok. Mindenütt olajfák, hullámzó fűtenger és gabonamezők. Az olaszok híresek népünnepélyeikről, a családi és baráti vendéglátásról, ezt itt is megtapasztalhatjuk. Az üzletekben, éttermekben, családi gazdaságoknál bármikor vásárolható pecorino sajt, extra szűz olívaolaj vagy toszkán bor, esetleg sonka.

Lajatico Luccától és Pisától 55 kilométerre található, körülbelül 800-1000 lelket számláló település, ahol Andrea Bocelli is született. A régi falu történelmi negyedében csendes kis szűk utcák, ahol autók nem közlekednek. A régi házak falait néhol kortárs festmények díszítik. A település védőszentje Noblati Szent Lénárd.

A Bocelli étterem és a birtok: a föld szeretetét tükrözi

A Bocelli család régóta él ezen a területen. A tenor nagyapja, Alcide kezdte fejleszteni a kicsi farmot, majd fokozatosan bővült a családi gazdaság. Fia, Alessandro friss ötleteket és határtalan lelkesedést tanúsított, aki ugyancsak tovább lendítette a családi vállalkozást. A harmadik generáció, azaz Alberto Bocelli (Andrea bátyja) ezután feleségével, Cinziával együtt vitte tovább a farmot, miközben gasztrokulturális hálózatot hoztak létre.

A Bocelli étterem a főút mentén. Bármikor betérhet a turista, az emeleten múzeum működik

Fotó: Mozsár Eszter

A Bocelli FarmHouse 120 hektáron terül el, ahol a Bocelli család gabonát, szőlőt és olajfát termeszt. Emellett messze földön híres, kézzel szedett szőlőből készült borokat - Sangiovese, a Canaiolo, a Colorino, a Malvasia és a Cabernet - kóstolhatunk és vihetünk haza éttermükből, ahol természetesen a toszkán ízvilágot is megismerhetjük. Aki pedig all inclusive nyaralást szeretne, még a mesterrel is találkozhat a birtokon. Andrea egyébként többször látogat szülőfalujába, így akár véletlenül is találkozhat vele a turista.

Viktória, aki 24 éve él Lajaticoban

A társaság egyik felét a környék egyik legszebb vendéglátóhelyén szállásolták el. A La Vallatta (Völgy) panzió és étterem tulajdonosa, Mariana és a konyha személyzete készségesen várta meg este fél tizenegy utáni érkezésünket. A vendégváró toszkán borok után azonnal tálalták a sonkás, sajtos előételeket, az étterem saját kertjében termesztett zöldségeket és a farmján nevelt állatokból készült sülteket, a pasztákat és a finom desszertet. Az étterem valóban híres minőségi konyhájáról.

Nyitrai Réka Viktória több mint két évtizede él Olaszországban, Lajaticoban

Fotó: Mozsár Eszter

A bőséges vacsora után a társaság másik fele a székesfehérvári születésű, ám 24 éve Toscanában élő Nyitrai Réka Viktória apartmanjában hajthatta álomra fejét. S mivel hajnali kettőkor értünk a szállásra, reggel, az ablakot kinyitva percekig ámultunk a táj szépségén. Viktóriát szerelem hozta erre a vidékre, ám a házasság néhány év után véget ért, de megmaradt egy maradandóbb szerelem. Azóta itt él és dolgozik, húszéves fia Milánóban tanul.

- Idegenforgalmi közgazdász vagyok. Eleinte szállodákban dolgoztam, majd kettő apartmanházat vezettem. A terhességem alatt kezdtem írni a Toszkána mánia nevű blogomat, a weboldal mára kinőtte magát, szerencsére nagyon népszerű. Több mint tíz éve csak magyar csoportokat kalauzolok a vidéken, gasztro kirándulásokat szervezek, illetve saját apartmanházat üzemeltetek – sorolja Viktória, aki a Matteoval készült exkluzív interjúk alatt egész napra csoportunk „idegenvezetőjévé” szegődött. - Úgy vélem, szinte mindenkit megfog a táj, a kultúra, élvezik az ételeket, italokat. Sokan először Firenzét, az Uffizi képtárat vagy Michelangelo Dávidját akarják látni, ám egyre többen a tengert veszik célba. Egyszóval mindenkinek nyújt valami szépet és felejthetetlent Toscana.

S valóban, az újságírók még nem is sejtették a bőséges reggeli után, hogy kinek mit jelent majd ez a rövid, ám mégis feledhetetlen utazás. Viktória egyébként ideköltözése után nem sokkal találkozott a Bocelli családdal, akik már régi ismerősként köszöntik őt.

Viktória blogján ITT olvashatunk Toscanáról és Lajaticoról.

Interjú Olaszországban, magyarországi lemezbemutató Zalacsányban

Nyolcszáz kilométer választja el Zalacsányt és Lajaticot. Ám ami ezúttal közös volt, az a Matteoval és – bár nem készültünk előre rá és meglepetésként ért mindenkit – az Andrea Bocellivel való találkozás.

A Bocelli birtok bejárata Lajaticoban

Fotó: Mozsár Eszter

Egyedülálló élménnyel tértünk haza: otthonában találkozhattunk az Örvényesvölgy Fesztiválon, így Magyarországon elsőként fellépő fiatal, tehetséges olasz énekessel.

Matteo nem mellesleg találkozásunk előtt néhány nappal még édesapjával együtt az Oscar-gálán énekelte el a Hans Zimmer által újrahangszerelt Time to say goodbye című számot.

Matteo és Andrea Bocelli a 96. Oscar-gálán lépett fel együtt, így emlékezve azokra a színészekre, akiket az elmúlt évben elveszítettünk

Fotó: Andrea Bocelli Facebook

A Time to say goodbye új hangszerelésben ITT hallható. Ezt Andrea Bocelli 1997-ben Sarah Brightmannal énekelte el, ami azóta világhírű lett. Most fiával közösen alkottak duettet.

A történet itt még nem ér véget, cikkünket egy hét múlva folytatjuk a Matteo Bocellivel készült exkluzív interjúval. Csupán csak addig mondunk viszlátot.