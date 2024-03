Az elsősegélynyújtás alapjaival ismerkedtek a zalaegerszegi Báthory-iskola diákjai a kórházban

A honvédelem tantárgy keretében a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház skill laboratóriumában ismerkedtek az elsősegélynyújtás alapjaival a Zalaegerszegi SZC Báthory István Technikumának 9. évfolyamos tanulói. Az intézmény azon hat magyarországi középiskola közé tartozik, ahol a tanév elején heti egy órában elindult a honvédelem tantárgy próbaoktatása a 9. és a 11. évfolyamokon. A katonaoktatók a gyakorlatorientált oktatás biztosítása érdekében kérték fel a kórházat az együttműködésre. A skill labor szimulációs környezetében a diákok négy kiscsoportban olyan teendőkkel ismerkedtek, mint az eszméletlen vagy sérült betegek ellátása, mozgatása, a vérzés csillapítása, sebek és törések kezelése, fuldoklók, áramütést szenvedtek ellátása.

Kiszolgálóhelyiségeket kap a közösségi tér Zalaegerszegen, Szenterzsébethegyen

A zalaegerszegi Szenterzsébethegyen, az Öreghegy és az Újhegy találkozásánál álló fedett közösségi térhez kiszolgálóhelyiségekből álló épületrészt építenek. Az épületbővítés célja az, hogy itt, egész évben lehessen rendezvényt tartani. A közösségi tér nem tudta betölteni funkcióját, mert hiányoztak a kiszolgálóhelyiségek, mondta Domján István, a településrész önkormányzati képviselője. Az épületbővítéssel ez most megváltozik, mert női, férfi és akadálymentes mosdókat, főzésre is alkalmas teakonyhát, valamint egy közösségi célokra alkalmas helyiséget hoznak létre. A megépülő közösségi ház másrészről családi és közösségi rendezvényeknek adhat helyet, jelezte az önkormányzati képviselő. Balaicz Zoltán polgármester hozzátette, eladták az önkormányzati részt, az ebből származó bevételt a közösségi tér épületbővítésére fordítják. A beruházás 30 millió forintos költségéhez a város és a településrészi önkormányzat is hozzájárul. A volt iskola épületénél álló világháborús emlékművet a közösségi tér mellett fogják elhelyezni, felújítását követően.

A nagykanizsai Plakátházban nyílt kiállítása a Munkácsy-díjas festőművésznek, Budaházi Tibornak

Budaházi 70 címmel nyílt Nagykanizsán, a Plakátházban Budaházi Tibor Munkácsy-díjas festőművész kiállítása. A Zalaegerszegen alkotó művész életművének egy részét bemutató tárlat május közepéig látogatható. Az esemény résztvevőit dr. Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatója köszöntötte, aki örült annak, hogy a szomszédvár egyik jelentős festőművésze a 70. születésnapján kiállítással lepte meg a kanizsaiakat. Ezt követően Balogh László polgármester méltatta Budaházi Tibort és munkásságát. Gábris Jácint, az önkormányzat oktatási, kulturális és sportbizottságának elnöke ugyancsak elismeréssel szólt a megyeszékhelyi alkotóról, akinek látásmódja hatást gyakorol a látogatókra, egy távoli világba repítve őket. Majd dr. Kostyál László művészettörténész, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága tudományos igazgatóhelyettese lépett a mikrofonhoz. Megnyitójában kifinomult alapossággal szólt jó barátja, Budaházi Tibor személyiségéről, festészetéről, és azokról a hatásokról, amik őt, valamint a közönséget érik, miközben a tárlatot nézik.

A keszthelyi közgazdasági technikum az országos rangsor élmezőnyében

A keszthelyi Közgáz az országos középiskolai rangsor élmezőnyében, a 23. helyen található. A Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikuma összesen 381 intézmény közül került a lajstromba vett első száz közé. Páhi Sándorné Szalai Éva igazgató kiemelte, az összeállítás készítői szinte minden mérhető adatot figyelembe vettek, vizsgálva például az intézmények hozzáadott értékét, vagyis azt, hogy a diákok végzős korukra milyen ismeretanyaggal gyarapították tudásukat. A Közgáz ebben, s a további szempontok alapján is remekelt: a kutatók például a jegyeket, a vizsgákon nyújtott teljesítményt, valamint a versenyek és a kompetenciamérések eredményeit is figyelembe vették. A direktor kijelentette, a Nyugat-Balatonnál nagyon sok kis- és középvállalkozás működik, s ezeknek szüksége van közgazdasági végzettségű munkatársakra. A karrierutakat pedig azzal is biztosítják, hogy a térségbeli egyetemekkel jó szakmai kapcsolatokat alakítottak ki.