A község polgármestere, Stropka Józsefné lapunknak elmondta: a februárban megalapított bizottság elnökének Monoki Eleket választották, további tagjai pedig Csiszár Balázs, Kurucz Marcell és Varga Ágota lettek. Feladatuk többek közt az értéktár kialakítására érkező javaslatok elbírálása.

A helyi értéktár létrehozatalának fő célja a dél-zalai településen felelhető, valamint a községhez kötődő tárgyi és szellemi értékek rendezése, bemutatása, illetve a lokálpatriotizmus, a lokális közösségi tudat erősítése. Miután Muraszemenye amúgy is természeti értékekben gazdag térségben, a Mura folyó közvetlen szomszédságában található, továbbá a falusi-paraszti életmódhoz és a szakrális közeghez is köthető építészeti, tárgyi emlékeket őriz, így várhatóan a települési értéktára is gazdag lesz. Az értéktárba történő felvételre a község önkormányzatához az arra rendszeresített nyomtatványon eljuttatva bárki javaslatot tehet.