Pusztai Melinda Alexandra, a ma már nemcsak Zalában, hanem az egész országban segítő civil szervezet kuratóriumi elnöke elmondta, Hévízen évente két alkalommal kérik az emberek segítségét: húsvét és karácsony előtt van sütivásár. Most tartós élelmiszerek vásárlásához vártak támogatást.

– Egész évben segítjük a rászorulókat például ruhával, bútorral, élelemmel. Húsvét előtt a gyerekek szüneten lesznek, ilyenkor még nagyobb probléma az étkezések megoldása, ezért az összegyűlt pénzből elsősorban azt vásárolunk s adunk át a bajban lévő családoknak, persze a tisztító- és tisztálkodószerek mellett – fogalmazott Pusztai Melinda Alexandra, elárulva: múlt szombaton nemcsak Hévízen, hanem Tapolcán is gyűjtöttek adományokat.

A fürdővárosban a segítő csoport tagjai által készített süteményeket kínálták, s hozzájuk többen csatlakoztak – hoztak tortát, illetve további finomságokat is. A támogatók pedig nemcsak készpénzzel, hanem tisztítószerekkel, játékokkal, édességekkel álltak a jótékonysági akció mellé.

– Úgy tapasztalom, egyre több a rászoruló országszerte. Aki bajban van, annak próbálunk segíteni, ám aki nem képes talpra állni, azt fájó szívvel ugyan, de elengedjük. Tavaly hat ilyen családdal kerültünk kapcsolatba, de feneketlen kútba nem érdemes vizet önteni, az adományokkal azok mellé állunk, akik maguk is küzdenek azért, hogy javuljon a helyzetük. Szerencsére többségében ilyen emberekkel találkozok, s nagyon jó érzés, hogy segítségünkkel érdemben javul a helyzetük – emelte ki Pusztai Melinda Alexandra.

A kuratóriumi elnök arról is szólt, mivel egész évben dolgoznak, folyamatosan várják a támogatásokat, emellett tematikus gyűjtéseket is hirdetnek nagyobb ünnepek előtt, illetve például az „örökbe fogadott” óvodák javára, de tartós élelmiszerre vagy a kiszállításhoz adott gépjárművel is segíthetnek azok, akik a jó ügy s rászoruló embertársaik mellé állnak.

Süténé Tüttő Beáta önkormányzati képviselő magánemberként ezúttal is segítette az Egész évben adni jó Alapítvány gyűjtését, hiszen, mint kiemelte, ez a szervezet olyan célt szolgál, ami egy egész életen át küldetés lehet, nem csak egyetlen napon.

– A továbbiakban is szeretnénk őket felkarolni, akárcsak a múltban, hiszen vittünk már ruhaneműt, játékokat, élelmiszert és tisztítószereket. Elismerjük, s ahogyan tudjuk, segítjük a munkájukat, hiszen aki az egész életét erre a nemes küldetésre szánja, az minden támogatást megérdemel, s így mi is a rászorulók, a szükséget szenvedők mellé állhatunk – szögezte le Süténé Tüttő Beáta.