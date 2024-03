A csoportot Tál Zoltán keszthelyi és Kiss László hévízi esperes-plébános kísérte az Árpád-kori templomig vezető keresztúton. Őry Gábor, a Ranolder-iskola igazgatója arról beszélt lapunknak, ezúttal az ájtatosságot zarándoklattal kötik össze, amelynek célja az intézmény közösségének lelki erősítése, s e nagyböjti alkalomból hagyományt szeretnének teremteni.

Fotó: Péter Béla Árpád

Most az intézmény „leglelkesebb diákjai” érkeztek a hévízi kálváriához, „hiszen ennek pont az a lényege, hogy azok vesznek részt rajta, akik többet szeretnének, többet vállalnak a megszokottnál”, emelte ki a direktor. A fiatalok mellett több tanár és szülő is csatlakozott a csoporthoz.

Őry Gábor azt is elmondta, a nagyböjtben több megnyilatkozása lehet az önmegtartóztatásnak, lemondásnak, s ezt az iskola közössége gyakorolja is. A diákok például részt vettek a veszprémi keresztúton, amely az országos hittanverseny döntőjét követte. E megmérettetésen a 90 induló közül a nyolcadik helyen végeztek a ranolderes fiatalok. Ezen a héten pedig csatlakoznak a keszthelyi városi kálváriához, amelyet dr. Udvardy György érsek vezet pénteken.

Mokos János káplán emlékeztetett, a nagyböjti időszak egyik jellemző ájtatossága a régi hagyományokra épülő keresztút, „amelyen Jézus szenvedéstörténetének állomásait járjuk végig, lélekben már húsvétra készülve”.

– Ez a negyven nap arra is figyelmeztet bennünket, a kereszténység legnagyobb ünnepére nem lehet csak úgy beesni, például a tévé elől. Jézus húsvétja, feltámadása komoly lelki felkészülést igényel tőlünk is.

A hévízi keresztút végigelmélkedéséből hagyományt szeretnének a Randolderben teremteni

A megváltás az életet jelenti számunkra, s ha mi magunk is szeretnénk ebben a dicsőségben részesülni, fel kell vennünk saját keresztjeinket, és úgy követni Krisztust – fogalmazott Mokos János, hozzátéve: nekünk keresztényeknek is bele kell halnunk az isteni szeretetbe és közvetett módon embertársaink szeretetébe is. Ez Jézus parancsa.

Szerinte ez a kálváriajárás a gyerekek számára is jó alkalom arra, hogy kimozdulva az iskolai hittanos keretek közül, a keresztúton elmélkedjenek arról: Jézus mit tett értünk s hogyan mentett meg minket.