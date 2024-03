A centenáriumi ünnepről nemcsak a kint élő magyarok, hanem az amerikaiak is megemlékeztek az USA-ban. New York város polgármestere, O’ Dwyer értesítette a magyar kormányt, hogy: „… a centenárium alkalmából New York város Kossuth-nappá nyilvánította március 14-ét. Ünnepségeket rendeznek ezen a napon és méltatják a szabadságharcot, valamint Kossuth amerikai szereplésének jelentőségét. O’ Dwyer Kossuth-relikviákat is kért, mert Kossuth-kiállítást akarnak rendezni. A New York-i lapok március 14-én külön Kossuth-számot adnak ki, amelyben ismertetik Kossuth amerikai beszédeit és a ’48-as szabadságharc történetét.” (Zala, 1948. február 7.)

Nagykanizsán: A március 15-ei ünnepség helyszíne Kanizsán a Deák tér volt, szakszervezetek, iskolák vonultak már kora délelőtt a Petőfi-szoborhoz. „Miután a MAORT-dalárda elénekelte a Himnuszt, egymás után helyezték el koszorúikat a szobor talapzatánál Varga József polgármester, a MAORT dolgozói, a kanizsai ifjúság, a honvédség, a szakszervezetek, a hadviseltek, a cserkészifjak és a volt munkásszolgálatosok antifasiszta szövetsége.” (részlet a Zala, 1948. március 17-ei tudósításából)