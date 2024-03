Nova mai templomának története akkor kezdődött, amikor Mária Terézia megalapította a szombathelyi püspökséget 1777-ben, és kinevezte Szily Jánost az egyházmegye első püspökének. Ő kezdeményezte az új templom megépítését, amely püspökké választása után egy évvel, 1778-ban el is kezdődött. Szily János 1779-ben kötött szerződést Dorffmaister István soproni festővel a templom freskóinak elkészítésére. Azóta többször is restaurálták a mintegy kétezer négyzetmétert elfoglaló freskókat, amelyek sokakat lenyűgöznek. A ma emberének könnyű dolga van, hiszen okostelefonnal a kezében azonnal megörökítheti a páratlan látványt. S miért ne tenné? A novai hagyományőrző karikázó nap egyik résztvevőjét is cselekedetre serkentette. A templomban tartott népviseletes szentmisén egyszerre volt jelen a múlt és a modern kor, mindkettő saját képi és eszköztárával.