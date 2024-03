A természet nem csupán csodás, de táplálékot is nyújt a flóra és a fauna egységében. Ennek egyik nyilvánvaló példája a méhek és az egyes virágos növényfajok kapcsolata, szimbiózisa, amely előnyös mindkettejük számára. A méhek beporozzák a növényeket, a növények pedig nektárt és virágport adnak cserébe. Munkálkodásuknak az ember is a kegyeltje. Neki is jut a mézből, a méhek szorgalmának ízes és természetes termékéből. Most tavasszal milyen jó hallgatni zümmögésüket, a virágzó mezőkben és fákban gyönyörködve. A méz nemcsak megédesíti ételeinket, de gyógyhatásával kívül-belül támogatja szervezetünket. A mézfogyasztást szorgalmazva erre hívták fel a figyelmet az I. söjtöri mézes napon.