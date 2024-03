Zalaegerszegen és Nagykanizsán is elindult az új rendszerű, MOHU által szervezett biohulladék-gyűjtés. A módszere nem teljesen ugyanaz, mint amit a házi komposztáláshoz ajánlanak: a MOHU barna gyűjtőedényeibe kerülhetnek főtt ételek maradékai, tejtermékek és húsok, konzervek, befőttek is. Remélhetőleg hamar elsajátítjuk az új szabályokat, hiszen a szervesanyagok elkülönített gyűjtésével jelentős mértékben csökkenhet a környezet terhelése. A szelektív gyűjtésre az elmúlt évtizedekben voltak rossz példák is, több helyen hosszú évekig nem sikerült szabályosan használni a gyűjtőszigeteket, fel is számoltak jó néhányat. A házhoz menő gyűjtés mindig eredményesebb volt, legyen így most is.